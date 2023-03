Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Scampiballetjes in Oosterse bouillon

Een goede start van een nieuwe week in de vorm van een gezonde oosterse bouillon tjokvol verse groenten en balletjes van scampi. Perfect voor jong en oud!

Dinsdag: Cheeseburger met abdijkaas, pancetta en pepermayonaise

Dit is comfortfood op hoog niveau! Een dubbele cheeseburger met krokant gebakken pancetta, plakjes gesmolten Belgische abdijkaas, dunne schijfjes knapperige ui en een huisgemaakte pepermayonaise. Als je hieraan begint, kan je niet meer stoppen. Woensdag: Pecan-veenbessentaart

Een waar caloriebommetje maar o zo lekker! Deze taart bestaat uit een zachte vulling van pecannoten, veenbessen, suiker en esdoornsiroop op een bodem van kruimeldeeg. Om het geheel een frisse toets te geven, serveert Jeroen de taart met Griekse yoghurt. Donderdag: Ravioli met olijven, cottagecheese, gremolata en spinaziecrème

Een origineel pastagerecht dat zomaar eens je nieuwe favoriet kan worden. Jeroen maakt ravioli met een hemelse vulling van groene olijven, gremolata en de smeuïge textuur van cottagecheese, geserveerd bovenop een laag knalgroene crème van spinazie. Vrijdag: Gegride goudbrasem met courgette en gekonfijte tomaat

Breng de lente op je bord met deze gegrilde goudbrasem. Jeroen serveert er smaakvolle courgette, een smeuïge aardappelpuree en een heerlijke saus met gekonfijte tomaat bij. Laat het smaken! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.