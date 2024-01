Nooit eerder gezien: 'Geubels Gaat In Bad' live bij VRT 1

Op zondag 14 januari slaat VRT 1 de handen in elkaar met Philippe Geubels voor een primeur in Vlaanderen: voor de allereerste keer wordt een comedyshow in Vlaanderen live gestreamd.

Geubels gaat in bad, live op VRT 1. Philippe doet wat van hem verwacht wordt door zijn licht te laten schijnen over te dure foodtrucks, kerstversiering bij begrafenisondernemers en de ontstaansgeschiedenis van de kroket. Maar vanuit zijn veilige bad durft hij ook te mijmeren over wreed verlies en over verdriet durven vastpakken, om daarna de kraan van de onzin nog eens wagenwijd open te zetten.

'Geubels Gaat In Bad', zondag 14 januari om 20.55 uur op VRT 1.

Philippe Geubels vertelt over 'Geubels Gaat in Bad' in 'De Avondshow met Arjan Lubbach':