'Home and Away': week 22 (2022) - PREVIEW

Zon, zee, strand. Het lijkt wel het paradijs op aarde. Maar dat is buiten Summer Bay gerekend. Hoe klein het dorpje ook is, de bewoners beleven dagelijks hun portie drama. En al meer dan dertig jaar zit de Vlaamse kijker graag op de eerste rij. Benieuwd naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 30 mei 2022 - aflevering 7609

Bella bezorgt Dean en Mackenzie vol trots een uitnodiging voor haar tentoonstelling. Haar geluk is echter van korte duur wanneer ze wat later Nikau tegen het lijf loopt. Hij wil het goedmaken, maar Bella laat hem duidelijk verstaan dat ze niets meer met hem te maken wil hebben. Emmett krijgt een voorstel dat zijn carrière een enorme boost kan geven. Leah neemt een beslissing over het gevonden geld.

Dinsdag 31 mei 2022 - aflevering 7610

Ryder heeft het meer dan gehad met het gedrag van Chloe en Bella. Ari en Mia sporen Chloe aan om een baan te zoeken. Na enige aarzeling besluit ze alsnog te solliciteren in de Diner. Alf heeft een verrassing voor Roo en Ryder. Emmett aanvaardt de jobaanbieding in New York. Hij ziet er echter tegenop om Bella in te lichten.

Woensdag 1 juni 2022 - aflevering 7611

Kieran werkt hard aan zijn herstel en is blij met de steun van Jasmine. Hij is opgelucht wanneer Roo hem vertelt dat Martha akkoord gaat met een gesprek. Dat verloopt echter niet zoals Kieran het zich had voorgesteld, en nadien slaat de twijfel opnieuw toe. Een gebaar van troost van Jasmine leidt vervolgens tot een misverstand. Marilyn neemt het op voor Chloe.

Donderdag 2 juni 2022 - aflevering 7612

Jasmine gaat op zoek naar Kieran en vindt hem uiteindelijk op het strand. Daar gaat het mis wanneer Jasmine plots in elkaar stuikt en Alf vervolgens een verkeerde conclusie trekt. Cash heeft nieuws voor Leah over het onderzoek. John krijgt goed nieuws van de bank. Christian licht Justin in over zijn plan om Tori opnieuw ten huwelijk te vragen.

Vrijdag 3 juni 2022 - aflevering 7613

Dean stelt Tane en Ziggy voor om samen naar de tentoonstelling van Bella te gaan. John wil iets goeds doen met het geld dat hij van de bank teruggekregen heeft. Ziggy is in de war na haar gesprek met Mia. Leah blijft Justin op afstand houden. Tori is teleurgesteld wanneer Christian haar aanbod om opnieuw bij haar in te trekken afslaat.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.00 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!