'Het Huis' met Sammy Mahdi: 'Niet bang zijn om op je bakkes te gaan'

Eric Goens verwelkomt komende maandag Sammy Mahdi in 'Het Huis'. De CD&V-voorzitter vond een gaatje in zijn drukke agenda om 24 uur te ontspannen en in zijn ziel te laten kijken.

Wie is de voormalig staatsecretaris voor Asiel en Migratie echt?

De Verlosser

Eric pikt de 34-jarige partijvoorzitter op bij hem thuis in Vilvoorde. Wanneer Sammy de deur opent, is hij meteen vergezeld door zijn trouwe chowchow Pamuk. 'Is Pamuk een hond of een kind?', vraagt Eric plagend. 'Joker', lacht Sammy. 'Ik zou ze een compagnon de route noemen.' En zoals het een echte reisgezel betaamt, gaat Pamuk dus ook mee naar 'Het Huis'. Al duurt de rit wat langer dan voorzien, omdat Sammy nog even langs de drive-in van McDonald’s rijdt voor een snelle hap.

Bij aankomst in 'Het Huis' keert Eric meteen terug naar de roots van Sammy. De CD&V-voorzitter is de zoon van een Vlaamse katholieke moeder en een Irakese islamitische vader. Sammy’s familienaam draagt bovendien aardig wat symboliek in zich. Mahdi betekent in het Irakees namelijk 'De Verlosser'. Bisschop Luc Van Looy vroeg zich onlangs openlijk af of een moslim wel aan het hoofd van CD&V kon staan. 'Maar ik ben helemaal geen moslim', verduidelijkt Sammy. 'Ik ben een agnost, ik weet niet wat er hierna gebeurt. We zullen wel zien wat het geeft.'

Hierop toont Eric uniek beeldmateriaal: een filmpje van Sammy's doop. 'Ik snap het wel. We hebben allemaal vooroordelen. Mijn eigen grootmoeder heeft dat ook meegemaakt, die was ook bang. Toen mijn ma mijn vader aan haar voorstelde, dacht zij ook dat het niet goed ging komen. Die Arabier sleurt haar mee naar Irak en het is gedaan hé', lacht Sammy.

Bierkoning

Sammy’s vader Hussain kwam in de jaren 70 een jaar in België studeren. Hij leerde mama Claudine kennen toen hij Bierkoning werd op de hogeschool. 'Mijn pa zegt dat mijn ma Bierprinses was. Maar zij ontkent dat en ik mag dat ook niet meer zeggen van haar. Daar bestaan meningsverschillen over.'

Een jaar later moet Hussain terugkeren naar Irak. Maar hij wil er niet leven onder het regime van dictator Saddam Hoessein en vlucht naar België. Hij komt illegaal ons land binnen en weigert asiel aan te vragen. 'Wat doet een staatsecretaris voor Asiel en Migratie met zo iemand?', vraagt Eric, verwijzend naar Sammy’s vorige functie. 'Hem terugsturen naar zijn land', antwoordt hij kordaat. 'Maar mijn vader was te trots om asiel aan te vragen en wou niets van de staat. Hij wou ook gewoon direct met mijn ma trouwen, omdat hij verliefd op haar was.'

​Aangezien Sammy absoluut niet kan koken, is vader Hussain dan ook een welgekomen verrassingsgast om het avondeten klaar te maken.

C-attest

Naast zijn roots heeft ook de liefde Sammy’s leven sterk beïnvloed. 'Je eerste breuk verandert je als mens', vindt hij. 'Alles stond toen in het teken van de liefde. In het zesde middelbaar ben ik blijven zitten om met mijn eerste lief te kunnen voortstuderen en samen op schoolreis te kunnen gaan.' Nog nooit was iemand zo gelukkig geweest met een C-attest.

Pas op zijn 26ste gaan Sammy en zijn jeugdliefde uit elkaar. De breuk betekent de start van zijn politieke carrière. 'We waren een eenheid', vertelt Sammy. 'Plots besefte ik dat ik ook mezelf als persoon moest ontwikkelen. Ik wou zoveel mogelijk doen om niet bezig te moeten zijn met mijn verdriet. Ik wou constant overal zijn. En zo kom je in oncomfortabele situaties terecht. Maar je moet over die barrières geraken. Bij mijn eerste debatten zat ik met de bibber. Maar je mag niet bang zijn om op je bakkes te gaan. Daar komt het op neer.'

​Sammy stelt zich volledig open in 'Het Huis' en gaat geen vraag uit de weg. Waarom mocht hij geen Arabisch leren? Waarom gaat hij zo vaak naar de dokter? En wat is zijn ultieme droom?

