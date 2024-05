Fotografen van 'Het Perfecte Plaatje' krijgen verrassende dierbaren voor hun lens

In een nieuwe aflevering van 'Het Perfecte Plaatje' heeft Manu voor elke fotograaf een bijzondere dierbare uitgekozen die ze mogen fotograferen. Belangrijk voor de jury is dat ze op de foto het verhaal tussen de fotograaf en het model duidelijk kunnen aflezen.

Filip krijgt zijn jongste dochter Leonce voor zijn lens. Hij wil de symboliek vastleggen van de vader-dochter band die vervaagt als ze het ouderlijk nest verlaat. Joffrey mag Lovena fotograferen, zijn halfzus die hij veel te weinig ziet. Voor Astrid heeft Manu Bram Coppens uitgenodigd, die naast haar man ook een bekende fotograaf en regisseur is. Robin Keyaert mag zijn beste glimlach bovenhalen voor mama Ingeborg en Julius krijgt opa Frank Persoone voor zijn lens. Bie fotografeert dan weer haar ex-plusdochter waar ze een heel emotionele band mee heeft.

Voor opdracht twee hebben de kandidaten de keuze uit zes verschillende landen. Elk land staat voor een typisch gerecht, dat klaargemaakt zal worden door topchef Michaël Rewers. De jury wil een beeld waar beweging in terug te vinden is. Filip haalt de fles olijfolie al boven, Julius maakt gebruik van een bunzenbrander om rook te creëeren en Ingeborg, die schakelt de hulp in van een redactielid om te poseren als model.

'Het Perfecte Plaatje', zaterdag 11 mei om 21.15 uur op Play4 en op GoPlay.