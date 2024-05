Marieke neemt afscheid van haar hobbithuisje in 'Don't Worry, Be Happy'

Marieke verliet twintig jaar geleden haar gezin om als nomade door het leven te gaan. In haar camper trekt ze door heel Vlaanderen, leeft ze zonder inkomen en doet dat zo zuinig en ecologisch mogelijk.

Tsjoes en Makko vormen al 28 jaar een hecht koppel. Samen hebben ze een zoon Okkam. Tsjoes heeft ook een zoon uit haar eerdere huwelijk met Biri. Tsjoes en Makko hechten weinig waarde aan materiële luxe. Hun enige bezit is een klein veld waar ze met liefde hun eigen groenten en planten kweken. Hun thuis is een boerderij die ze met een klein budget hebben omgetoverd tot een gezellige warme plek. Tsjoes woont hier samen met zoon Okkam.

Don't Worry, Be Happy op tv

Niet voor iedereen is the sky the limit, niet iedereen heeft het breed. Deze levenskunstenaars leven heel zuinig, maar toch voelen ze zich de koning te rijk. Het leven is mooi, als je het maar wil zien. Maar hoe doe je dat zonder veel geld?

