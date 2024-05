Intensivist Geert Meyfroidt ziet sterretjes in 'Special Forces'

Op de vierde dag van de 'Special Forces'-opleiding staat vanavond een stevige start op het programma. De acht overgebleven rekruten - Davina Simons, Sad Boumazoughe, Ismal Abdoul, Jan Bakelants, Olivier Deschacht, Geert Meyfroidt, Loc Van Impe en Ine Beyen - worden geconfronteerd met een intense workout.

Verdeeld in vier duo's moeten ze verschillende krachtoefeningen uitvoeren. De vermoeidheid, pijn en fysieke ongemakken beginnen zwaar door te wegen bij de rekruten. Vooral de oudste van de groep, nummer 9, intensivist Geert Meyfroidt, kampt al bij de tweede oefening met problemen. 'Het herstel na een fysieke inspanning duurt langer voor mij', klinkt het.

Bij de derde oefening is het over and out voor Geert... 'Ik ben geen topsporter, maar ik kan wel diep gaan. Dat heeft voor- en nadelen. Je voelt je eigen grens te weinig aan. Soms is het handiger om dat signaal van je lichaam wat vroeger te krijgen', vertelt Geert. Zal hij de kracht vinden om zich op te laden voor de volgende missie, of gooit hij de handdoek in de ring?

'Special Forces', maandag 20 mei om 20.40 uur bij VTM en in weekpreview bij Streamz.