Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Maandag 25 december 2023 - aflevering 8875

David, Aaron en Nicolette zitten nog steeds vast op zee. David vreest intussen dat hij zich niet meer tijdig zal kunnen melden op het politiekantoor, tot Nicolette een aangename ontdekking doet op de boot. Grant zakt af naar Erinsborough om Mackenzie te steunen. Toadie verbaast zich intussen over hoe sterk ze zich houdt. Of is het allemaal maar schone schijn? Zara laat Amy kennismaken met online datingapps.



Dinsdag 26 december 2023 - aflevering 8876

Glen heeft last van zware afkickverschijnselen die hem beletten om het verjaardagsfeestje van Kiri bij te wonen. En het gaat van kwaad naar erger wanneer zij hem vervolgens betrapt op een leugen. David wordt opgepakt voor ondervraging en wordt vervolgens in voorlopige hechtenis genomen, omdat Andrew vreest dat hij op de vlucht zal slaan. Aaron is er kapot van en ook Paul gaat tekeer tegen Andrew, maar hij staat machteloos. Jane is verrast wanneer haar zoon Byron onverwachts opdaagt.

Woensdag 27 december 2023 - aflevering 8877

Kiri is aangenaam verrast wanneer Glen zich bij haar verontschuldigt voor het missen van haar feestje en toegeeft dat hij een terugval had. Voor het eerst hebben ze een openhartig gesprek, waarna Kiri toegeeft dat ze geen tweede vader nodig heeft, maar dat ze wel graag vrienden wil zijn met Glen. Terese ontdekt dat Sapiko & Bazz Holdings failliet is verklaard en ruikt onraad. Via Byron ontdekt Toadie dat Paul het bedrijf gebruikt heeft om geld achter te houden voor Terese. Zij is woedend, maar besluit het spel slim te spelen. Mackenzie gaat kapot van verdriet, maar probeert de schijn hoog te houden naar de buitenwereld toe.



Donderdag 28 december 2023 - aflevering 8878

Zelfs nu er David een gevangenisstraf boven het hoofd hangt, is Paul meer gefocust op het verbergen van zijn bezittingen dan op zijn familie. Leo dwingt hem om zijn prioriteiten te stellen. Tegenover Terese houdt Paul zich intussen van den domme. Zara moedigt Amy aan om te gaan daten, waarna zij al haar moed bijeen raapt en een afspraakje regelt. Wanneer de man in kwestie uiteindelijk niet komt opdagen, maakt ze kennis met de knappe Barry. Eén probleem: hij blijkt getrouwd te zijn. Byron verzint een smoes om niet aanwezig te moeten zijn bij een afspraak op kantoor.



Vrijdag 29 december 2023 - aflevering 8879

Terese denkt na over het voorstel van Paul om haar uit te kopen uit het hotel. Glen en Chloe wijzen haar allebei op de voordelen die dat met zich zou meebrengen. David krijgt slecht nieuws: in afwachting van zijn proces zal hij overgebracht worden naar de gevangenis. Daar krijgt hij het al gauw aan de stok met een van zijn medegevangenen. Melanie worstelt met alle herinneringen aan Sonya.



