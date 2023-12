Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 18 december 2023 - aflevering 8870

Glen bezwijkt onder de druk van Estelle en probeert Terese te overtuigen om haar moeder nog een kans te geven. Terese stemt in en het gesprek lijkt de goede kant op te gaan, tot het manipulatieve gedrag van Estelle weer de bovenhand neemt. Andrew wil de zoektocht naar Corey stopzetten, maar daar wil Harlow niets van weten. Net wanneer Andrew eist dat ze haar gsm indient, neemt Corey contact met haar op.



Dinsdag 19 december 2023 - aflevering 8871

Het verraad van Estelle en Glen hakt er diep in bij Terese en ze stelt haar moeder voor een moeilijke keuze. Glen schaamt zich intussen diep en vreest dat hij zijn band met Terese voorgoed kapot heeft gemaakt door tegen haar te liegen. Hij belooft haar aan zichzelf te zullen werken, maar de vraag rest of dit voldoende zal zijn voor Terese. Harlow heeft een ontmoeting met Corey geregeld, maar wanneer hij last minute het uur en de locatie wijzigt, blaast Andrew de hele operatie af. Sadie neemt een risico door samen met Zara alsnog naar de afspraak met Corey te gaan.

Woensdag 20 december 2023 - aflevering 8872

Andrew en Levi treffen Sadie bewusteloos aan in het bos. Zara is intussen in paniek nadat ze door Corey ontvoerd werd, maar besluit haar angst te laten varen en de zaken slim aan te pakken. Ze slaagt erin om hem te verdoven met zijn eigen drugs en brengt hem vervolgens naar het politiekantoor, zodat hij eindelijk terecht kan staan voor zijn daden. Terwijl hij in hechtenis zit, krijgt Harlow eindelijk antwoorden op de vragen die haar al maanden kwellen. Mackenzie en Chloe halen de assen van Hendrix op. Mackenzie probeert zich sterk te houden, maar de komende dagen worden hoe dan ook zwaar.



Donderdag 21 december 2023 - aflevering 8873

Zowel in Erinsborough als in Sydney komen alle dierbaren van Hendrix samen om afscheid van hem te nemen. Mackenzie probeert haar verdriet een plaats te geven door de plekken te bezoeken waar zij en Hendrix vaak kwamen. Zara merkt op dat Amy zich plots anders gedraagt rond Toadie. Na een gesprek met Mackenzie besluit Harlow in te gaan op het voorstel van haar tante om naar Londen te verhuizen. Terese is verbijsterd wanneer ze het nieuws te horen krijgt.



Vrijdag 22 december 2023 - aflevering 8874

David is gelukkiger dan ooit. Op de laatste avond van hun vakantie krijgen hij en David bezoek van Nicolette. Ze besluiten samen een boottochtje te maken. Glen wil van zijn verslaving af en overweegt om in één keer af te kicken. Terese vindt dit geen goed idee, maar na een gesprek met Clive besluit ze zijn keuze te respecteren. Glen is voorzichtig optimistisch, maar desondanks wacht er hem een lang herstel. Zara confronteert Amy met haar vermoedens, maar zij weerlegt dat er ook maar iets gaande zou zijn tussen haar en Toadie.



'Neighbours', van maandag tot vrijdag bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!