Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 11 december 2023 - aflevering 8865

De onverwachte kus van Estelle en het feit dat ze duidelijk romantische gevoelens voor hem koestert, hebben Paul verrast. Hij beseft dat hij haar niet langer kan inzetten voor zijn plannen om Terese te kwetsen. Hierdoor belandt Estelle opnieuw op straat. Nicolette is blij wanneer Asher opdaagt voor hun date, maar wanneer ze Chloe en Kiri vervolgens samen ziet, voelt ze toch enige jaloezie opborrelen. Moet ze verdergaan met haar leven of moet ze toch nog wachten op Kiri? Harlow schrikt wanneer ze ontdekt dat Corey haar telefoon afluistert. Ze blijft echter niet bij de pakken zitten en besluit de technologie in haar voordeel te gebruiken.



Dinsdag 12 december 2023 - aflevering 8866

Hendrix vertrekt vol goede moed naar het ziekenhuis voor de transplantatie en probeert zijn angst verborgen te houden voor Mackenzie. Zij doorziet zijn façade echter en probeert hem zo goed mogelijk te steunen. Harlow probeert Corey in de val te lokken door misleidende sms'jes te versturen. Ze boekt echter niet meteen succes en Andrew waarschuwt haar voor de mogelijke gevolgen. Estelle smeekt haar dochter om vergiffenis, maar Terese houdt voet bij stuk en stuurt haar moeder weg.

Woensdag 13 december 2023 - aflevering 8867

Na een nacht bang afwachten lijkt de longtransplantatie van Hendrix geslaagd. Tot zijn toestand plots een dramatische wending neemt, wanneer zijn lichaam zijn nieuwe long begint af te stoten. Met nog maar een paar uur te leven probeert hij de pijn te verbijten om nog enkele mooie momenten met zijn dierbaren te kunnen doorbrengen.



Donderdag 14 december 2023 - aflevering 8868

Het is een trieste dag in Ramsay Street. Terwijl Sadie overspoeld wordt door schuldgevoelens, probeert Harlow Mackenzie zo goed mogelijk op te vangen en wordt Chloe getroost door Kiri. Zara onthult het geheime project van Hendrix: een video waarin hij zich richt tot vrienden en familie. Iedereen is dankbaar voor het mooie gebaar dat hij hen heeft nagelaten. Toadie zoekt troost bij Melanie.



Vrijdag 15 december 2023 - aflevering 8869

Terese krijgt spijt over het wegsturen van haar moeder. Estelle bevindt zich intussen nog steeds in Erinsborough en heeft dankzij Glen onderdak gevonden op de wijngaard. Ze is vastberaden om het goed te maken met haar dochter. Melanie is verbijsterd door het aanzoek van Toadie en vreest dat zijn vraag in de eerste plaats een emotionele reactie is op het overlijden van Hendrix. Ze stelt voor dat ze bij hem intrekt alvorens overhaast in het huwelijksbootje te treden. Mackenzie staat voor een hartverscheurend dilemma, wanneer beide herdenkingsplechtigheden voor Hendrix op dezelfde dag plaatsvinden.

