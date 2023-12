Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 4 december 2023 - aflevering 8860

Terese is woedend wanneer ze haar moeder betrapt tijdens een etentje met Paul. Estelle zelf beweert dat ze het alleen maar deed om dingen te weten te komen die Terese zouden kunnen helpen, maar zij zelf twijfelt daaraan. Glen ziet enorm af door zijn rugpijn, maar gaat desondanks niet in op het voorstel van Harlow om zijn pijnmedicatie te beheren. Een kwetsende opmerking van Paul bezorgt hem echter een zwak moment. Freya en Levi genieten van een romantische picknick.



Dinsdag 5 december 2023 - aflevering 8861

Nicolette wil haar steentje bijdragen aan het huwelijk van Mackenzie en Hendrix en stelt voor om de bruidstaart te maken. Dit mooie gebaar laat Kiri niet onberoerd. Zij voelt zich steeds meer aangetrokken tot Nicolette. Glen voelt zich beter door de pillen, maar een babbel met Kiri doet hem twijfelen aan de beslissing die hij genomen heeft. Hij besluit naar een AA-bijeenkomst te gaan en in te gaan op het voorstel van Harlow om zijn medicatie te beheren. Zal hij zich aan dat plan kunnen houden? Paul zet alle mogelijke middelen in om Estelle opnieuw in zijn kamp te krijgen. Woensdag 6 december 2023 - aflevering 8862

Hendrix en Mackenzie krijgen slecht nieuws: hun huwelijksfeest kan niet doorgaan in de zoo. Met hun grote dag in het verschiet moet het koppel nu naarstig op zoek naar een nieuwe locatie, terwijl ze ook de spanningen tussen Grant en Pierce het hoofd proberen te bieden. De woede-uitbarsting van Nicolette baart Kiri zorgen en ze stelt hun vriendschap in vraag. Chloe geeft haar wat goede raad.

Donderdag 7 december 2023 - aflevering 8863

Hendrix en Mackenzie maken zich op voor hun sprookjeshuwelijk. Iedereen geniet met volle teugen. Omringd door zoveel liefde kijkt het koppel vol verlangen uit naar hun toekomst samen. Zelfs Pierce en Grant lijken de strijdbijl te zullen begraven. Ondanks haar gevoelens voor Chloe, voelt Kiri zich ook aangetrokken tot Nicolette. De komst van Asher wekt zelfs gevoelens van jaloezie bij haar op. Vrijdag 8 december 2023 - aflevering 8864

Na het feest vallen Mackenzie en Hendrix van de ene verbazing in de andere. Terwijl Chloe en Kiri ervoor gezorgd hebben dat de tortelduifjes zich thuis op huwelijksreis wanen, heeft ook Pierce een verrassing van formaat voor hen: hun eigen appartement. Paul slaagt in zijn opzet om een wig te drijven tussen Terese en Estelle. Wanneer Terese ontdekt dat haar moeder nog steeds contact heeft met Paul, zet ze haar aan de deur. Kiri en Chloe hebben de nacht samen doorgebracht, maar de volgende ochtend kampen ze allebei met een ongemakkelijk gevoel. Hoe moet het nu verder?

