Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 27 november 2023 - aflevering 8855

Chloe wordt kwaad en eist een gesprek met hr wanneer Paul haar alweer een opdracht geeft die niet binnen haar bevoegdheden valt. Tot haar verbazing luistert hij naar haar opmerkingen en stemt hij ermee in om haar een assistent te geven. Glen wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hij vreest dat hij blijvende schade heeft opgelopen, maar weigert morfine om zijn pijn te stillen uit vrees om verslaafd te geraken. Terese is woest wanneer ze ontdekt dat Paul ter voorbereiding van hun scheiding eigendommen probeert te verhullen. Terwijl ze nadenkt over een manier om wraak te nemen, duikt haar vervreemde moeder onverwachts op.



Dinsdag 28 november 2023 - aflevering 8856

Iedereen maakt zich op voor het verlovingsfeest van Hendrix en Mackenzie. Hendrix geniet met volle teugen van alle aandacht en liefde, en krijgt vervolgens een verlossend telefoontje. De terugkeer van haar moeder bezorgt Terese gemengde gevoelens. Estelle beweert dat ze is teruggekeerd om haar te steunen, maar wanneer Terese bij Nick polst naar de terugkeer van haar moeder, ontdekt ze de ware reden: ze is dakloos. Woensdag 29 november 2023 - aflevering 8857

Hendrix is dolblij dat hij een transplantatie kan krijgen en wil zijn donor bedanken. Hoewel Karl hem duidelijk maakt dat dit niet toegelaten is, start Hendrix toch een zoektocht. Hij slaagt erin om zijn donor te traceren, maar voelt zich vervolgens schuldig wanneer hij betrapt wordt door familie van het slachtoffer. Terese stemt ermee in om Estelle bij haar te laten logeren, maar stelt wel één voorwaarde: ze moet uit de buurt van Paul blijven.

Donderdag 30 november - aflevering 8858

Hendrix krijgt slecht nieuws en is er kapot van dat hij zijn eigen toekomst op het spel heeft gezet. Een radeloze Mackenzie spoort de vader van de donor op en smeekt hem om zijn beslissing te herzien. Harlow verneemt van de politie wat Corey voor haar verborgen hield. Het zet haar moeder in een heel ander daglicht. Chloe maant Levi aan om zijn gevoelens op te biechten aan Freya. Vrijdag 1 december 2023 - aflevering 8859

Terese blijft het moeilijk hebben met de aanwezigheid van Estelle. De spanningen tussen moeder en dochter nemen bovendien nog toe wanneer Estelle flirt met Glen. Hendrix en Mackenzie willen zo snel mogelijk trouwen en iedereen steekt een tandje bij om een droomhuwelijk te organiseren. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag bij VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!