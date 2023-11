Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 6 november 2023 - aflevering 8841

Hendrix krijgt schokkend nieuws. Karl en Susan besluiten hun geschillen aan de kant te schuiven om hem op te vangen, maar Susan maakt Karl meteen ook duidelijk dat dit niet betekent dat ze hem kan vergeven. Harlow schaamt zich en wil steun zoeken bij vrienden en familie, maar Corey steekt hier een stokje voor. Hij beschadigt het busje van Amy en laat uitschijnen dat Harlow hiervoor verantwoordelijk is.



Dinsdag 7 november 2023 - aflevering 8842

Zijn gevoelens voor zowel Amy als Harlow blijven Ned kopzorgen bezorgen. Hij wendt zich tot Roxy voor advies en komt zo tot het besef dat alles veel te ingewikkeld is geworden en dat hij nood heeft aan een nieuwe start, buiten Erinsborough. Na haar aanvaring met Harlow voelt Amy zich zowel fysiek als emotioneel uitgeput. Ze raakt in paniek wanneer ze veranderingen aan haar lichaam opmerkt die haar doen vermoeden dat ze zwanger is. De Rodwells nemen hun intrek in Ramsay Street en dat stemt Hendrix allesbehalve vrolijk. Woensdag 8 november 2023 - aflevering 8843

Ned bereidt zijn vertrek naar Sydney voor en gaat bij iedereen langs om afscheid te nemen. Het wordt een bitterzoet afscheid van Amy, die nog net voor zijn vertrek een zwangerschapstest afneemt. Nicolette trekt naar Mallacoota om de ex van Glen op te sporen. Ze doet een verrassende ontdekking die Paul alweer een stapje dichter bij de waarheid brengt. Terese heeft het moeilijk met het vertrek van Glen, maar trekt zich op aan Glen.

Donderdag 9 november - aflevering 8844

De onthulling dat Glen de biologische vader van Kiri is, zindert na bij iedereen. Kiri zelf zoekt intussen steun bij Chloe. Een emotionele Harlow wil de banden aanhalen met haar familie, maar Corey blijft haar manipuleren. David krijgt echter argwaan. Intussen ziet Corey in Freya een tweede mogelijke doelwit. Vrijdag 10 november 2023 - aflevering 8845

Een openhartig gesprek doet Terese en Glen naar elkaar toegroeien. Paul voelt zich intussen immens schuldig. Wanneer hij zich gaat excuseren bij Glen, krijgt hij een verrassing van formaat. Een bezoek van Barbara helpt Kiri om het een en ander op een rijtje te zetten, maar wanneer Glen langskomt, stort ze in. Karl probeert Hendrix te kalmeren wanneer hij last krijgt van zware hoestbuien.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag bij VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!