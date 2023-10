Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 30 oktober 2023 - aflevering 8836

Fashion Week nadert met rasse schreden en dat zorgt voor stress bij Ned. De aanmoedigingen van Harlow doen hem dan ook goed. Corey probeert Harlow op slinkse wijze aan te moedigen om haar ware gevoelens aan Ned op te biechten, maar zij is terughoudend na alles wat ze hebben meegemaakt. Mackenzie schuift al haar verplichtingen aan de kant voor Fashion Week en dat enerveert Hendrix. Wanneer hij haar hiermee confronteert, verwijt zij hem een gebrek aan steun. Susan dwingt Karl om Montana op andere gedachten te brengen.



Dinsdag 31 oktober 2023 - aflevering 8837

Terese is dolenthousiast want Fashion Week gaat eindelijk van start. Ondertussen houdt Paul haar nauwlettend in het oog. Zijn sluwe plannen zullen bijna hun vruchten afwerpen en hij geniet van de aankomende ondergang van Terese. De lancering van zijn gin is een groot succes en Leo wil zijn vreugde delen met Montana. Ned kan zijn gevoelens voor Harlow niet langer ontkennen en hij besluit het uit te maken met Amy, maar hij krijgt het moeilijk wanneer Amy hem bedankt voor alle steun die ze de voorbije weken van hem heeft gekregen.

Woensdag 1 november 2023 - aflevering 8838

Amy wordt overmand door verdriet na de onthulling van Neds ontrouw. Harlow is intussen hoopvol dat zij en Ned een relatie nu echt een kans kunnen geven. Te midden van alle chaos op Fashion Week, arriveert de politie om Montana te arresteren. Paul wijst Terese meteen met de vinger en zij voelt zich enorm schuldig, maar al gauw dringt het tot haar door dat Paul al die tijd al wist wat er te gebeuren stond. Susan is radeloos nu blijkt dat Montana failliet is en zij en Karl hun investering zijn gespeeld.



Donderdag 2 november - aflevering 8839

De situatie gaat van kwaad naar erger voor Terese wanneer Lucy terugkeert. Zij ziet geen andere optie dan Terese te ontslaan. Paul lacht in zijn vuistje, maar Terese zweert wraak te zullen nemen. Glen ontdekt via John Wong dat Nicolette zijn verleden aan het uitspitten is. Hij voelt dat het slechts een kwestie van tijd is tot ze de waarheid ontdekt. Karl probeert het goed te maken met Susan, maar zij is razend na het verlies van hun spaarcenten.

Vrijdag 3 november 2023 - aflevering 8840

Mackenzie is nog steeds overstuur door het hele gebeuren op Fashion Week. Hendrix wil haar opvrolijken, maar zijn gezondheid laat het niet toe. Paul heeft genoeg van Karl als huisgenoot en roept de hulp in van Jane om ervoor te zorgen dat hij en Susan hun ruzie bijleggen. Wanneer Nicolette ontdekt dat Lucy Glen vrij goed kent, bombardeert ze haar met vragen. Ze ontdekt zo dat Glen ooit getrouwd was met een zekere Karen en ze besluit de vrouw op te sporen.



