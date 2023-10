Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 23 oktober 2023 - aflevering 8831

Nadat ze de leugen van Karl heeft ontdekt, trekt Susan naar Montana om hun geld terug te vragen. Het valt Chloe en Nicolette steeds meer op hoe vreemd Glen zich in de buurt van Kiri gedraagt. Ze besluiten hun bekommernis te delen met Leo, die belooft om de zaak verder te onderzoeken. Mackenzie roept de hulp van enkele medestudenten in zodat ze aanwezig kan zijn op de fotoshoot. Haar houding tegenover haar studies baart Hendrix zorgen.



Dinsdag 24 oktober 2023 - aflevering 8832

Om Chloe af te leiden voor zijn interesse in Kiri, biecht Glen zijn liefde voor Terese op. Wanneer Terese hem vervolgens zachtjes afwijst, reageert Glen opgelucht en bekent hij het leugentje. Na haar confrontatie met Ned besluit Harlow een relatie met Corey een kans te geven. Terese is helemaal opgewonden voor Fashion Week en geeft Montana groen licht om nog meer geld uit te geven. Woensdag 25 oktober 2023 - aflevering 8833

Freya probeert het goed te maken met Levi, maar hij voelt zich te verraden en weigert naar haar te luisteren. Harlow is verbaasd dat Corey nog steeds in Erinsborough is. Wat is hij van plan? Het geheim van Glen dreigt uit te komen wanneer Barbara, de moeder van Kiri, onverwachts opdaagt op de wijngaard.

Donderdag 26 oktober - aflevering 8834

Iedereen loopt op eieren in de buurt van David. Aaron maakt zich zorgen over de toekomst wanneer David aangeeft zich neer te zullen leggen bij de gevolgen van zijn daden. Kiri wil al haar vrienden voorstellen aan haar moeder en nodigt Glen uit voor een etentje. Hij verzint alweer een leugen om eronderuit te komen. Vrijdag 27 oktober 2023 - aflevering 8835

Terwijl David en Freya het allemaal even niet meer zien zitten, probeert Aaron zo positief mogelijk te blijven. Freya overweegt intussen om terug te keren naar Echuca. Paul reageert jaloers wanneer hij Glen en Terese samen ziet en besluit samen met Nicolette uit te zoeken wat zijn broer te verbergen heeft.

