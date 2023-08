Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 28 augustus 2023 - aflevering 8791

Freya en Levi trekken naar de South Melbourne Market nadat ze een tip kregen over waar Gareth zich mogelijks bevindt. Het spoor leidt hen naar enkele louche drugdealers, maar loopt uiteindelijk dood. Paul wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat Glen hem bewusteloos aantrof.



Dinsdag 29 augustus 2023 - aflevering 8792

Chloe gebruikt haar feest om de lucht te klaren met Aaron en hem aan te sporen het goed te maken met David. Maar nog voor hij iets kan ondernemen, ontdekt Aaron dat David zijn hart heeft zitten luchten bij zijn vriend Dean. Hij is woedend. Roxy haalt opgelucht adem wanneer Levi een grote zaak toebedeeld krijgt op het werk waardoor hij geen tijd meer heeft om Freya te helpen. Mackenzie en Hendrix amuseren zich te pletter op het feest en hebben enkel oog voor elkaar. Maar zal hij zijn kus met Zara geheim kunnen houden?

Woensdag 30 augustus 2023 - aflevering 8793

Terese is wantrouwig wanneer Glen gematigd enthousiast reageert op het winnen van de reis. Hij trommelt iedereen op om hem te vergezellen, maar desondanks krijgt Terese het gevoel dat er iets aan de hand is. Paul herstelt goed, maar voelt zich eenzaam en in de steek gelaten. Harlow wil hem opbeuren en vraagt David om langs te komen. Zara zit in zak en as na een confrontatie met Mackenzie en Hendrix, en ook het verraad van Sadie en Aubrey hakt er diep in bij haar.



Donderdag 31 augustus 2023 - aflevering 8794

Er is brand uitgebroken op Erinsborough High en het vuur verspreidt zich razendsnel. Terwijl Susan de evacuatie in goede banen probeert te leiden, zet Jane haar leven op het spel om een vermiste leerling op te sporen. Zara en Mackenzie zitten in de val. Hendrix waagt een poging om Mackenzie te redden.

Vrijdag 1 september 2023 - aflevering 8795

Zara schreeuwt haar onschuld uit en smeekt Sadie om de waarheid te vertellen, maar zij voelt de druk van Aubrey om te zwijgen. Zara wordt gearresteerd. Roxy en Kyle denken na over het starten van een gezin. David loopt nog steeds op eieren in de buurt van Aaron. Hij stelt voor om tijd te maken voor wat qualitytime, maar Aaron is er duidelijk nog niet klaar voor om hem te vergeven.



