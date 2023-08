Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 21 augustus 2023 - aflevering 8786

De vastberadenheid van Aaron drijft een wig tussen hem en David. Zullen ze het ooit eens geraken? Levi probeert Freya te vergeten, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan aangezien ze nog steeds in Erinsborough vertoeft. Terwijl Terese besloten heeft om een nieuwe start te maken, gaat het van kwaad naar erger met Paul.



Dinsdag 22 augustus 2023 - aflevering 8787

Levi wordt onder schot gehouden door een onbekende man die duidelijk heel paranoïde is. Hij blijkt niet voor rede vatbaar. Glen probeert Terese af te leiden van haar zorgen en nodigt haar uit voor een spelletje paintball. Zara houdt haar onschuld staande, maar niemand lijkt haar te geloven en het nieuws over haar problematische gedrag verspreidt zich als een lopend vuurtje door Erinsborough. Woensdag 23 augustus 2023 - aflevering 8788

Amy is ten einde raad en besluit Zara terug te sturen naar Cairns. Ondanks alle problemen die ze al veroorzaakt heeft, blijft Levi erg verknocht aan Freya. Iedereen raadt hem aan om haar uit zijn hoofd te zetten, maar dat lijkt hem maar niet te lukken. Wordt hij opnieuw meegezogen in haar mysterieuze zoektocht naar Gareth?

Donderdag 24 augustus 2023 - aflevering 8789

Leo wordt nog steeds verscheurd door tegenstrijdige gevoelens: moet hij zijn hart volgen of zijn verstand? Hij weet dat David en Aaron fantastische ouders zullen zijn voor Abigail, maar hij lijkt haar maar niet los te kunnen laten. Om hem te helpen organiseert Chloe een uitje met Roxy en Kyle. Levi heeft intussen zijn keuze gemaakt en wil Freya helpen in haar zoektocht naar Gareth. Vrijdag 25 augustus 2023 - aflevering 8790

De gezondheid van Paul gaat zienderogen achteruit, maar iedereen gaat ervan uit dat hij doet alsof om de aandacht van Terese te trekken. Leo neemt een definitieve beslissing wat betreft Abigail.

