Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Maandag 14 augustus 2023 - aflevering 8781

Terese is razend op Paul. Betekent zijn manipulatief gedrag het definitieve einde van hun huwelijk? Levi organiseert een romantische avond voor hem en Freya. Hij stelt zich kwetsbaar op, maar Freya blijft een gesloten boek. Roxy sleurt Harlow en Ned mee naar Benalla, op zoek naar de waarheid over Freya.



Dinsdag 15 augustus 2023 - aflevering 8782

Levi blijft stomverbaasd achter wanneer Freya hem opbiecht dat ze hem gemanipuleerd en belogen heeft. Hij is er kapot van. Maar zal Freya hem links kunnen laten liggen? Mackenzie is de spanningen in huis beu en wil verhuizen. Zara is ervan overtuigd dat Hendrix verliefd is op haar. Haar vriendinnen denken daar echter anders over. Op zoek naar liefde en genegenheid dreigt Zara een grens over te steken die verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben.

Woensdag 16 augustus 2023 - aflevering 8783

Roxy stelt Kyle voor om er een dag op uit te trekken met Levi, zodat hij Freya uit zijn hoofd kan zetten. Maar Levi is diep gekwetst en wentelt zich in zelfmedelijden. Jane kan de voortdurende pesterijen van haar leerlingen niet meer aan en onderneemt actie om de verantwoordelijken te straffen.



Donderdag 17 augustus 2023 - aflevering 8784

Aaron en David hechten zich steeds meer aan Abigail, maar ze geraken het niet eens over wat nu de beste optie is voor het meisje. Aaron hakt de knoop dan maar op z’n eentje door. Amy is ten einde raad wat betreft Zara. Ze heeft geen idee meer hoe ze haar dochter moet aanpakken. Mackenzie is het intussen grondig beu dat Hendrix het altijd voor Zara opneemt.

Vrijdag 18 augustus 2023 - aflevering 8785

De beslissing van Aaron om Abigail te adopteren zindert nog na bij David. Hij smeekt Aaron om Leo nog een beetje meer tijd te geven, maar die twijfelt of hij dat nog wel kan. Paul probeert een gesprek aan te knopen met Terese, maar krijgt telkens weer het deksel op de neus. Hij besluit dan maar de hulp van Karl en Susan in te schakelen. Nicolette vindt dat ze betrokken moet worden bij de beslissing van Aaron en David, want die heeft zonder twijfel ook invloed op hun co-ouderschap.



