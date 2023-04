Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 3 april 2023 - aflevering 8688

Harlow is enthousiast over haar nieuwe rol in Lassiters terwijl Chloe zich steeds meer aan de kant geschoven voelt. Terese twijfelt of de nieuwe functie van Harlow wel te verantwoorden valt en is woedend wanneer Paul een beslissing neemt zonder haar eerst te raadplegen. Jane vindt het moeilijk om de zoektocht naar Nicolette zomaar stop te zetten. Chloe vraagt raad aan Clive, maar die maakt de situatie alleen maar erger.

Dinsdag 4 april 2023 - aflevering 8689

Hoewel hij in de war is na de nogal agressieve reactie van Jane, besluit Hendrix te zwijgen tegenover Susan. Jane biecht echter zelf op wat er gebeurd is. Zal ze haar job hierdoor verliezen? Ned en Levi zijn teleurgesteld wanneer Amy geen van beiden besluit mee te nemen naar het lanceringsfeestje. Levi krijgt onverwacht bezoek.

Woensdag 5 april 2023 - aflevering 8690

Nu zijn conservatieve moeder Evelyn op bezoek is, kan Levi niet anders dan zijn relatie met Amy op pauze te zetten. Ze zou de situatie immers nooit goedkeuren. Sheila is blij dat Levi wat qualitytime met zijn moeder kan doorbrengen, maar is verrast door haar kille houding ten opzichte van haar. Wanneer ze Evelyn hierover aanspreekt, krijgt ze een antwoord dat ze niet had zien aankomen. Rose probeert de vonk tussen haar en Toadie aan te wakkeren, maar dat blijft niet zonder gevolgen voor Melanie.

Donderdag 6 april 2023 - aflevering 8691

Toadie voelt zich schuldig voor het ongeluk van Melanie en wijkt in het ziekenhuis geen seconde van haar zijde. Rose smeekt hem intussen om hulp want de verzekering doet moeilijk. Sheila wil het goedmaken met Evelyn, maar die lijkt daar niet echt in geïnteresseerd te zijn. Levi ziet met lede ogen aan hoe Ned Amy steunt na de rampzalige gebeurtenissen op het lanceringsfeestje.

Vrijdag 7 april 2023 - aflevering 8692

Rose biecht aan Toadie op dat ze voor hem naar Erinsborough is teruggekeerd. Toadie zelf zit intussen in een tweestrijd: hij voelt zich schuldig ten opzichte van Melanie, maar ook Rose laat hem niet koud. Het personeel van Lassiters is niet opgezet met de vriendjespolitiek die er gaande is. Paul wordt op de vingers getikt door de hr-manager, maar hij houdt voet bij stuk.

