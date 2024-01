Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Nora waarschuwt Milo, en de fake relatie van Liam zorgt voor opschudding. Victorine heeft het laatste bandlid gevonden. Milo's tiramisu zorgt voor een salmonellavergiftiging. Robyn vreest voor haar carrière en Liam begrijpt niet waarom zijn moeder niet strenger is voor Milo.

Maandag 15 januari 2024 - aflevering 6

Nora waarschuwt Milo om afstand te houden van de leerlingen op Kosmos en van leraren zoals Liam. De lieve Jesse doet haar echter twijfelen. Tijdens de Nacht van de Schacht zet een politie-inval alles op zijn kop na het zien van een schokkend filmpje over Liam.

Dinsdag 16 januari 2024 - aflevering 7

De 'fake' relatie van Liam en Fran zorgt voor opschudding, tot er een onthulling komt. Tijdens de Nacht van de Schacht voeren Liam en Fran een verrassingsact op, maar dat leidt tot een nieuwe confrontatie tussen Milo en Liam. Intussen heeft Victorine, de tweelingzus van Robyn, eindelijk het laatste bandlid gevonden.

Woensdag 17 januari 2024 - aflevering 8

Milo's tiramisu veroorzaakt een salmonellavergiftiging op Kosmos en dat zorgt voor heel wat chaos. Terwijl Milo de schuld op zich neemt, ontstaat er ruzie in de band. Liam vermoedt dat Milo het opzettelijk gedaan heeft, maar er circuleren geruchten over wie de schuldige is.

Donderdag 18 januari 2024 - aflevering 9

Liams onthullende video plaatst Milo in een verkeerd daglicht. Op weg naar huis komt ze Robyn tegen, die vreest voor haar carrière. Liam begrijpt niet waarom zijn moeder niet strenger optreedt tegen Milo. Ondertussen is Fran bezig met het herinrichten van Liams studio.

'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

