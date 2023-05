Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 8 mei 2023 - aflevering 7794

Na de dreigementen aan het adres van Jai kan Dean zijn woede niet langer beheersen wanneer hij PK tegen het lijf loopt in de surfclub. Voor Ziggy is het duidelijk: ze moeten de politie inlichten. Dean besluit het heft echter in eigen handen te nemen en neemt contact op met de River Boys. Het valt Marilyn op dat Roo nerveuzer is voor de orgaantransplantatie dan ze laat uitschijnen. Theo bedenkt een manier om Chloe voor zich te winnen, maar dat gaat niet geheel volgens plan.

Dinsdag 9 mei 2023 - aflevering 7795

Hoewel hij Logan nog steeds verantwoordelijk acht voor het ongeval van Millie, voelt Xander zich schuldig wanneer ze hem vertelt dat ze een rechtszaak tegen de arts wil aanspannen. Wanneer Millie haar geheugen lijkt terug te krijgen, lijkt het er echter op dat ze op haar stappen zal moeten terugkeren. Justin maant Theo aan om open kaart te spelen met Chloe. Leah en Marilyn hebben een verrassing voor Roo.

Woensdag 10 mei 2023 - aflevering 7796

Millie is in shock nu ze weet dat niet Logan maar zij verantwoordelijk is voor het dodelijke ongeval waarbij haar vriendin Jo om het leven kwam. Xander twijfelt of Millie de waarheid wel zal opbiechten en polst bij Rose naar een stand van zaken in het onderzoek. Rose achterhaalt de identiteit van PK, maar doet vervolgens een schokkende vaststelling.

Donderdag 11 mei 2023 - aflevering 7797

Het idyllische strand van Summer Bay is omgetoverd tot een plaats delict. Het wordt de onderzoekers al gauw duidelijk dat PK geen natuurlijke dood stierf en dus duiken Cash en Rose in zijn verleden, op zoek naar mogelijke daders. Logan probeert Mackenzie te vermijden. Dean maant zijn zus intussen aan om haar relatie nog niet op te geven. De politie ondervraagt Felicity. Xander vertelt Jasmine over het dreigement van Millie.

Vrijdag 12 mei 2023 - aflevering 7798

De politie ondervraagt Dean over de dood van PK. Felicity licht Mackenzie en Nathan in over het lopende moordonderzoek naar de dood van PK en de mogelijke gevolgen voor hen. Het komt tot een aanvaring tussen Felicity en Mackenzie. Bella krijgt onverwacht bezoek van Emmett.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.05 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!