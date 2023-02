Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

De angsten van Véronique spelen weer op en Jan hoort eigenaardige geluiden. Niko gooit ongewild olie op het vuur van Zjef. Raven probeert te bemiddelen in het studentenhuis en Vanessa besluit om Yoko te contacteren. Brahim neemt teveel hooi op zijn vork, Benny heeft een voorstel en Hanne en Véronique hebben last van vermoeidheid. In de brouwerij houden de ruzies aan.

Maandag 13 februari 2023 - aflevering 7164

Véroniques angsten spelen weer op na een nieuw voorstel van Lars. Benny wil Eddy thuis uitnodigen, maar Samira is sceptisch over zijn verleden. Jan wordt 's nachts wakker van eigenaardige geluiden in huis.

Dinsdag 14 februari 2023 - aflevering 7165

Niko wil Zjef een lesje leren, maar die gooit alleen maar olie op het vuur. Cédric krijgt van Yoko een duidelijk signaal. Jan hoort opnieuw vreemde geluiden en schakelt de hulp in van Benny. Raven probeert de bewoners van het studentenkot in toom te houden, tot hij plots een ontdekking doet. Woensdag 15 februari 2023 - aflevering 7166

Raven, Louise en Jelle bedenken een plan om Freek eens en voor altijd buiten te werken. Benny is van zijn melk wanneer hij de geluiden in Jans appartement hoort. Véronique wordt steeds meer verlamd door haar angsten. Donderdag 16 februari 2023 - aflevering 7167

Vanessa schraapt al haar moed bij elkaar om Yoko te contacteren. Dat gesprek loopt niet zoals verwacht. Samira vreest dat Brahim te veel hooi op zijn vork neemt. Benny komt met een voorstel op de proppen. Vrijdag 17 februari 2023 - aflevering 7168

Vanessa confronteert Yoko. Die laatste neemt een belangrijke beslissing. Het gebrek aan nachtrust weegt zwaar op Hanne en Véronique. Lars blijft zich zorgen maken over het lopende onderzoek. Samira is op haar hoede voor Freddy. In de brouwerij blijven de ruzies aanhouden. Zjef vindt het tijd om een beslissing te nemen.