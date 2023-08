'VMA's' 2023 kondigt eerste reeks internationale artiesten aan

Demi Lovato, Karol G, Måneskin en Stray Kids zijn de eerste wereldwijde muzieksterren die optreden tijdens de VMA's van 2023 vanuit het Prudential Center in New Jersey op dinsdag 12 september live op MTV.

Demi Lovato

Het 14-voudig genomineerde en veelvuldig geprezen icoon keert terug voor haar eerste VMA-optreden in 6 jaar, enkele dagen voor de release van haar langverwachte nieuwe album REVAMPED met daarop rockversies van haar hitnummers. Demi's vele onvergetelijke VMA-momenten zijn onder andere haar podiumdebuut in 2015 met 'Cool for the Summer' en haar optreden in 2017 met 'Sorry Not Sorry'. De bekroonde muzikante, die in 2012 'Best Video with a Message' won, komt in aanmerking voor 2 categorieën: 'Best Pop' en 'Video for Good'.

Karol G

De Colombiaanse wereldbekende artiest KAROL G brengt 'Bichota Season' tot leven op het podium van de VMA's voor haar allereerste optreden op het iconische podium van MTV. De legendarische zangeres, die de titel draagt van de eerste vrouw ooit die met een Spaanstalig album debuteerde op #1 in de Billboard 200 chart, zal haar allereerste stadiontour onderbreken om te concurreren voor haar eerste 'VMA's' winst nadat ze dit jaar drie nominaties verdiende, waaronder 'Artiest van het Jaar'.

Måneskin

Na Måneskins indrukwekkende tweevoudig 'VMAs' en Amerikaanse awardshowdebuut vorig jaar - en de historische overwinning voor 'Best Alternative' - maken de wereldwijd regerende rockers hun langverwachte terugkeer naar het legendarische MTV-podium voor de wereldpremièreperformance van hun nieuwe single 'HONEY (ARE YOU COMING?)', die op 1 september uitkomt. Terwijl hun laatste album 'RUSH!' op het punt staat om de grens van 1 miljard streams te overtreffen, is de 4x genomineerde groep ook in de race voor 'Best Rock', waarmee ze opnieuw records vestigen als de eerste Italiaanse act die twee jaar achter elkaar genomineerd is in een hoofdcategorie van de show.

Stray Kids

De wereldwijde K-Pop supersterren Stray Kids zullen voor de allereerste keer optreden tijdens de VMA's met de Amerikaanse première van 'S-CLASS', afkomstig van hun laatste record verbrekende nummer 1 album 5-STAR. De groep doet ook mee om hun eerste 'MTV Moon Person' voor 'Beste K-Pop' mee naar huis te nemen, dezelfde categorie die de groep hun eerste 'VMA's'-nominatie opleverde in 2022.