'The Idea of You' is vanaf donderdag wereldwijd te zien op Prime Video

Gebaseerd op het veelgeprezen liefdesverhaal van Robinne Lee, draait 'The Idea of You' om Solène (Anne Hathaway), een 40-jarige alleenstaande moeder die een onverwachte verhouding begint met de 24-jarige Hayes Campbell (Nicholas Galitzine).

Hayes is de leadzanger van August Moon, de hipste boyband van het moment. Wanneer Solène mee moet met haar tienerdochter naar het Coachella muziekfestival, nadat haar ex op het laatste moment afhaakt, ontmoet ze Hayes en is er meteen een onmiskenbare vonk tussen de twee. Ze beginnen een passievolle relatie, maar het duurt niet lang voordat Hayes' status als superster onvermijdelijke uitdagingen met zich meebrengt. Solène ontdekt al snel dat het leven in de schijnwerpers meer is dan waar ze op gerekend had.

Met deze film keert regisseur Michael Showalter na zes jaar terug naar het SXSW Film Festival waar hij verschillende projecten presenteerde, zoals 'Hello My Name is Doris' (2015) en 'The Big Sick' (2017), die beide de publieksprijs wonnen op het festival.

Geregisseerd door Michael Showalter

Cast: Anne Hathaway, Nicholas Galitzine, Ella Rubin, Annie Mumolo, Reid Scott, Perry Mattfeld, Jordan Aaron Hall, Mathilda Gianopoulos, Raymond Cham Jr., Jaiden Anthony, Viktor White, Dakota Adan

'The Idea of You' is vanaf 2 mei te zien op Prime Video.