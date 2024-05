FIH Hockey Pro League LIVE & exclusief op Play Sports

De Belgische kampioenen zijn bekend, Gantoise mag zich opnieuw de beste noemen bij de vrouwen en mannen. Maar het hockeyseizoen is verre van afgelopen.

De Red Lions en Red Panthers spelen komende weken in FIH Pro League tegen de beste hockeylanden. De ideale aanloop voor de Olympische Spelen in Parijs. Hoever staan de ploegen in hun voorbereiding? Wie haalt de selectie en wie valt af? Dat zal duidelijk moeten worden in wedstrijden tegen onder andere Australië, India, Groot-Brittannië en Nederland. Kortom vier dagen per week het allerbeste hockey ter wereld en alle wedstrijden van België in Antwerpen en Utrecht zijn live te zien bij Play Sports.

Kalender:

Woe 22 mei, Play Sports 1, 16u45: Hockey Pro League, België - Verenigde Staten (dames)

Woe 22 mei, Play Sports 1, 16u45: Hockey Pro League, België - Ierland (heren)

Don 23 mei, Play Sports 2, 18u45: Hockey Pro League, België - India (dames)

Don 23 mei, Play Sports 2, 21u00: Hockey Pro League, België - India (heren)

Zat 25 mei, Play Sports 3, 14u00: Hockey Pro League, België - India (dames)

Zat 25 mei, Play Sports 3, 16u15: Hockey Pro League, België - India (heren)

Zon 26 mei, Play Sports 3, 14u00: Hockey Pro League, België - Verenigde Staten (dames)

Zon 26 mei, Play Sports 3, 16u15: Hockey Pro League, België - Ierland (heren)

Woe 29 mei, Play Sports 1, 16u30: Hockey Pro League, België - Australië (dames)

Woe 29 mei, Play Sports 1, 18u30: Hockey Pro League, België - Australië (heren)

Don 30 mei, Play Sports 1, 19u00: Hockey Pro League, België - China (dames)

Don 30 mei, Play Sports 1, 21u15: Hockey Pro League, België - Spanje (heren)

Zat 1 juni, Play Sports 1, 14u00: Hockey Pro League, België - Spanje (heren)

Zat 1 juni, Play Sports 1, 16u15: Hockey Pro League, België - China (dames)

Zon 2 juni, Play Sports 1, 14u00: Hockey Pro League, België - Australië (dames)

Zon 2 juni, Play Sports 1, 16u15: Hockey Pro League, België - Australië (heren)

Zon 23 juni, Play Sports 2, 13u40: Hockey Pro League, Groot-Brittannië - België ​ (heren)

Maa 24 juni, Play Sports 1, 20u00: Hockey Pro League, Nederland - België ​ (dames)

Din 25 juni, Play Sports 1, 17u40: Hockey Pro League, Groot-Brittannië - België ​ (dames)

Din 25 juni, Play Sports 1, 20u10: Hockey Pro League, Nederland - België ​ (heren)

Don 27 juni, Play Sports 1, 16u40: Hockey Pro League, Groot-Brittannië - België ​ (heren)

Vri 28 juni, Play Sports 1, 19u10: Hockey Pro League, Nederland - België (dames)

Zat 29 juni, Play Sports 2, 16u40: Hockey Pro League, Groot-Brittannië - België ​ (dames)

Zon 30 juni, Play Sports 2, 15u10: Hockey Pro League, Nederland - België ​ (heren)