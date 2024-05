'Factcheckers' zoekt uit wat een oude gsm nu precies waard is

In een wereld die steeds meer gedigitaliseerd geraakt, blijven Britt Van Marsenille, Jan Van Looveren en Thomas Vanderveken feiten checken in het vijfde seizoen van 'Factcheckers'.

In de laatste aflevering van dit seizoen trekken Britt, Jan en Thomas naar een woonzorgcentrum om er 24 uur lang mee te draaien met het personeel. Ze willen er onderzoeken of de wettelijke norm volstaat om een waardige oude dag te garanderen voor de bewoners. Jan onderzoekt onder andere hoe goed AI is in het voorspellen van de uitslag van de koers en van de Oscars. En we komen eindelijk te weten wat de grote gsm-inzamelactie van Thomas, Jan en Britt heeft opgeleverd.

Factcheck: Bewoners van een woonzorgcentrum verdienen beter dan de wettelijke norm

Je kan haast geen krant meer openslaan of je komt wel een artikel tegen over de moeilijke en soms zelfs schrijnende toestanden in onze woonzorgcentra. Vooral het personeelstekort in deze verzorgingscentra is daarbij een vaak terugkerend thema. In een steeds meer gedigitaliseerde wereld zou precies meer digitalisering blijkbaar kunnen helpen om dit personeelstekort te verhelpen. Maar tegelijk wordt er beweerd dat de wettelijke norm rond de verhouding personeel-bewoners een algemene oplossing voor het probleem van te weinig personeel tegenwerkt. En niet alleen de werknemers in een woonzorgcentrum zijn daar door de hoge werkdruk de dupe van. De grootste impact zou er zijn voor de bewoners zelf. En dus kan je je afvragen of bewoners van een woonzorgcentrum niet beter verdienen dan de wettelijke norm voorschrijft. Het is een vraag die Thomas, Britt en Jan zich alleszins stellen. Precies daarom draaien ze 24 uur lang mee in een verzorgingscentrum.

Britt Van Marsenille: 'Het moeilijkste aan mijn shift was het constante afwegen. Geef ik deze bewoner nog wat extra aandacht met een babbeltje of zoiets simpels als een aanraking en kom ik dan in tijdsnood voor de zorg van de andere bewoners? Of geef ik elke bewoner enkel de hoogstnodige zorg? Ik kan me niet voorstellen wat het moet betekenen als je dit soort afwegingen elke dag moet maken.'

Factcheck: AI kan de toekomst voorspellen

In een seizoen met factchecks over de digitale wereld kan een onderwerp over artificiële intelligentie natuurlijk niet ontbreken. Er zijn maar weinig technologische ontwikkelingen die aan zo’n rotvaart evolueren als AI. Wat gisteren nog onmogelijk leek voor kunstmatige intelligentie lijkt vandaag alweer bijna voorbijgestreefd. Geen enkele uitdaging lijkt daarom nog te groot voor AI … tenzij misschien het voorspellen van de toekomst. Maar er bestaan tegenwoordig toepassingen die ook deze uitdaging lijken te veranderen in een routineklus. Toch dagen Jan en Thomas AI uit om op drie terreinen aan toekomstvoorspelling te doen. Ze willen te weten komen of artificiële intelligentie het toekomstige uiterlijk van iemand kan voorspellen enkel en alleen op basis van kinderfoto’s. Ze willen ook nagaan of AI de uitslag van de Oscaruitreiking kan voorspellen en of AI een geslaagde pronostiek kan maken van een wielerkoers.

Jan Van Looveren: 'We hebben bij deze check onze eigen filmprijzen uitgereikt. De voorspellingen van AI waren straf, maar de presentatieskills van Thomas … dat was pas van hoogstaand niveau!'

Factcheck: Een oude gsm is meer waard dan je denkt

In de laatste aflevering van dit seizoen komen we eindelijk te weten wat de grote inzamelactie heeft opgeleverd waarbij Thomas, Jan en Britt alle Vlamingen hebben opgeroepen om zoveel mogelijk oude gsm’s in te zamelen.

Thomas Vanderveken: 'Het was wel bijzonder, deze factcheck … op meer dan één gebied. Het was de eerste keer in de geschiedenis van 'Factcheckers' dat we een factcheck hebben gespreid over meerdere afleveringen. En op dit moment ken ik zelf ook het resultaat nog niet van onze inzameling. Dus ik kijk wel extra uit naar die laatste aflevering.'

'Factcheckers', woensdag 22 mei om 20.50 uur op VRT 1 en VRT MAX.