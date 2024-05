Een nieuwe aflevering van 'Het Geheim van de Meester' op AVROTROS

Een team van topexperts gaat de ultieme uitdaging aan: het reconstrueren van de meest uiteenlopende Nederlandse meesterwerken. Hierbij zetten de experts alles op alles om precies te doen wat de meester deed.

Het team bestaat uit schilder en onderzoeker Lisa Wiersma, materiaaldeskundige Joris Dik, restaurator Michel van de Laar en materiaaldeskundige Thijs Hagendijk.

Het team reconstrueert het enige overgebleven en zeer mysterieuze schilderij van de 16e eeuwse kunstenaar Johannes Torrentius. Het werk is streeploos en lijkt gemaakt met olieverf, maar Joris vindt uit dat er geen druppel olie is gebruikt. Het wordt dus één groot experiment voor kunstenaar Lisa die geholpen wordt door Thijs. Hij voorziet haar van kweepeergelei, krijt en citroen. Michel duikt in de goddeloze levenswandel van vrijdenker Torrentius, dat hem zijn leven en zijn werken koste.

'Het Geheim van de Meester', woensdag 22 mei om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.