Nieuwe details fatale brand Berkel en Rodenrijs in 'Opsporing Verzocht'

Op zondag 28 april woedde in Berkel en Rodenrijs een grote uitslaande brand in een schuur en de daaraan grenzende boerderij aan de Noordeindseweg. Een dag later, toen de uitgebrande panden mochten worden betreden, werd in een auto een overleden 20-jarige man gevonden.

Dinsdag in 'Opsporing Verzocht' meer details over deze fatale brand, die

mogelijk is aangestoken.

Bumperklevers mishandelen chauffeur

Een chauffeur die zich in Utrecht keurig aan de verkeersregels hield, is na een

kilometerslange achtervolging zwaar mishandeld door twee bumperklevers. Ze wisten hun

slachtoffer, een 57-jarige man, in elkaar te slaan toen die per ongeluk een doodlopende

straat inreed. In de uitzending een interview met het slachtoffer en bewakingsbeelden met

geluid van de mishandeling en de daders.

Politie waarschuwt voor ‘Dennis’

In 'Opsporing Verzocht' verder aandacht voor een babbeltruc waar in ieder geval twee inwoners van Amsterdam voor vielen. Beide slachtoffers kregen een nep-slotenmaker over de vloer die zogenaamd door de politie was gestuurd. Er zijn duidelijke beelden van de bezoeker, die zich ‘Dennis’ noemt.

Twee sekswerkers bestolen van spaargeld tijdens woningoverval Rijswijk

Twee jonge vrouwen van 24 zijn in Rijswijk slachtoffer geworden van een uren durende

woningoverval. De twee van oorsprong Roemeense slachtoffers werden in de vroege

ochtend van dinsdag 12 maart bedreigd en vastgebonden in een appartement aan de

Ocarinalaan dat ze huurden. Er waren twee overvallers, die de omzet en duizenden euro’s

spaargeld en cryptovaluta buit maakten. Van één verdachte zijn bewakingsbeelden.

Jonge straatrovers Tilburg willen man (70) in scootmobiel beroven

Op tweede kerstdag achtervolgden twee vermoedelijk jonge daders, een 70-jarige man die

net aan de Heyhoefpromenade had gepind. De twee probeerden daarna in een rustige

straat het slachtoffer uit zijn scootmobiel te trekken.

Naast deze zaken ook aandacht voor tips die de afgelopen periode door kijkers werden

doorgegeven en een paar mooie opgeloste zaken.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 21 mei om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.