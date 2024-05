Kinga trekt woensdag grote ogen in 'Blind Gekocht'

In de vorige aflevering was Kinga streng voor Seppe en Niels en ook in aflevering 6 zet Kinga nog eens de puntjes op de i: 'Ze zoeken een mooie woning mt repetitieruimte voor 310.000 euro.'

'Dat is gewoon zo lekker naïef. Het is geloven in sprookjes.' Al is er toch nog een sprankeltje hoop voor het verliefde koppel: 'Ik wil echt alles wat ik in mij heb gebruiken om dat te vinden voor hen.' Daarom gaat Kinga vol goede moed op stap met Christophe om die ene parel te vinden en dan nog liefst in Heule. Slagen de Blind Gekocht-experten in hun opzet of komen ze toch weer van een kale reis terug?

Ondertussen is het inpakken geblazen voor Balder en Heleen. Dat is echter geen evidentie, want naast de verhuiswagen staat binnenkort ook de geboorte van hun tweede kindje staat voor de deur.

'Blind Gekocht', woensdag 22 mei om 21.15 uur op Play4.