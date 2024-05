Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 20 mei 2024 - aflevering 4106

Erik maakt zich steeds meer zorgen over het vreemde gedrag van Yvonne en maakt de wildste veronderstellingen. De situatie wordt steeds erger en Yvonne kan niet anders dan hem de waarheid opbiechten. Leander springt spontaan in voor Julian en helpt Eleni. Zij heeft het moeilijk met Leanders aanwezigheid en zoekt excuses om niet in zijn buurt te moeten zijn. Michael is verbaasd wanneer Helene plots weer voor de deur staat. Ze zegt dat André in Zuid-Afrika geen tijd voor haar had en dat ze zich eenzaam voelde.



Dinsdag 21 mei 2024 - aflevering 4107

Eleni is helemaal in de war na haar liefdesbekentenis, maar Leander is in de wolken. Hij besluit haar tijd te geven om alles op een rijtje te zetten. Nicole en Robert weten niet goed hoe ze met elkaar moeten omgaan, en weten niet goed wat de status van hun relatie is. Erik is geschokt wanneer hij hoort dat Yvonne borstkanker heeft en probeert zo goed mogelijk voor haar te zorgen. Yvonne vindt dat te verstikkend. Lale merkt dat Theo een paniekaanval krijgt in de lift en besluit met hem te praten.

Woensdag 22 mei 2024 - aflevering 4108

Leander hoopt dat Eleni hun relatie nog een kans zal geven, maar Eleni weet niet wat ze moet doen. Ze houdt van Leander, maar heeft ook gevoelens voor Julian. Erik beseft dat hij zijn angsten en zorgen opzij moet zetten. Yvonne neemt hem mee naar Michael en Erik beseft dat hij niet zo sterk is als hij dacht. Helene aanvaardt het aanbod van Werner om als huishoudster aan de slag te gaan in het Fürstenhof. Christoph is het daar echter niet mee eens. Helene vraagt een kans om zich te bewijzen.



Donderdag 23 mei 2024 - aflevering 4109

Alexandra wil haar vriendschap met Nicole herstellen en besluit te gaan helpen in het café wanneer een van de personeelsleden ziek is. Nicole is hier blij mee, maar tijdens een etentje met Christoph en Robert maakt Alexandra een grote fout. Eleni steunt Julian zo goed als ze kan terwijl hij om zijn tante rouwt. Markus wordt door Julian naar een afkickkliniek gestuurd. Erik beseft dat de ziekte van zijn vrouw zwaar op hem weegt en hij gaat met Michael praten.

Vrijdag 24 mei 2024 - aflevering 4110

Eleni en Leander proberen elkaar te vermijden tot Eleni met Julian gesproken heeft. Dat blijkt een moeilijke opgave te zijn. Alexandra beweert dat ze niet meer weet wie haar de details over de waterschade verteld heeft. Nicole begint zich af te vragen of ze misschien toch niet te hard was voor Alexandra. Intussen adviseert Christoph Alexandra om Nicole toch de waarheid te vertellen. Valentina wil haar afscheid combineren met een zeiltochtje.



