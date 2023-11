'Reacher' is terug op Prime Video

De bloedstollende serie 'Reacher', gebaseerd op de boeken van Lee Child, keert op 15 december exclusief terug bij Prime Video en is in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd te zien.

Na het overweldigende succes van het eerste seizoen, legt deze nieuwe reeks de lat nog hoger met intensere spanning en actie. Het acht afleveringen tellende seizoen verschijnt wekelijks, waarbij de eerste drie afleveringen op 15 december te zien zijn, gevolgd door nieuwe afleveringen elke vrijdag tot 19 januari 2024.

'Reacher' heeft een wereldwijd publiek aangetrokken en behoort nu tot de top vijf best bekeken originele seizoenen ooit wereldwijd op Prime Video. Fans kunnen het eerste seizoen nu bekijken en genieten van een breed scala aan actie- misdaadthrillers die beschikbaar zijn op Prime Video, waaronder 'Jack Ryan', 'Citadel', 'Shelter' en 'The Terminal List'.

Het tweede seizoen van 'Reacher' begint wanneer de ervaren militaire politie-onderzoeker Jack Reacher een gecodeerd bericht ontvangt waarin staat dat enkele leden van zijn voormalige U.S. Army-eenheid, de 110th MP Special Investigations, één voor één op mysterieuze en brute wijze zijn vermoord. Reacher laat zijn zwervende bestaan achter en herenigt zich met drie van zijn vroegere teamleden, samen bundelen ze hun krachten en gaan op onderzoek uit. Dit team bestaat uit Frances Neagley (gespeeld door Maria Sten), Karla Dixon, een forensisch accountant waar Reacher al lang een zwak voor heeft (gespeeld door Serinda Swan) en de geraffineerde vingervlugge messenexpert en familieman David O'Donnell (gespeeld door Shaun Sipos). Gezamenlijk proberen ze de raadsels te ontrafelen in een mysterie waarbij de inzet bij elke wending groter wordt. Wat leidt tot vragen over wie hen heeft verraden en wie het volgende slachtoffer zal zijn. Met Reacher's intelligentie en kracht is hij vastbesloten de waarheid te actherhalen en zijn team te beschermen. Reacher en zijn team weten één ding zeker: je moet niet onderschatten wat de Special Investigators kunnen doen. Het is tijd dat Reacher wraak neemt.

Het tweede seizoen van 'Reacher' is gebaseerd op Lee Child's elfde Jack Reacher boek, 'Bad Luck and Trouble'. De cast bestaat uit Alan Ritchson, Maria Sten, Serinda Swan en Shaun Sipos als belangrijke leden van het 110e MP Special Investigations Unit. De cast wordt aangevuld met Ferdinand Kingsley als A.M., een huurling die door de binnenlandse veiligheidsdienst wordt aangeduid als een 'ghost'; Robert Patrick als Shane Langston, hoofd beveiliging voor een particuliere defensie aannemer met een twijfelachtige reputatie; en Domenick Lombardozzi als stoere rechercheur Guy Russo van de NYPD.

'Reacher' wordt geproduceerd door Amazon Studios, Skydance Television en Paramount Television Studios. De serie is gebaseerd op de boeken van Lee Child, waarbij hij dient als uitvoerend producent, en is voor televisie geschreven door de Emmy-genomineerde schrijver Nick Santora (bekend van 'Scorpion' en 'Prison Break'). Santora fungeert ook als uitvoerend producent en showrunner van de serie. Naast Santora en Child wordt de serie uitvoerend geproduceerd door Don Granger, Scott Sullivan en Adam Higgs, David Ellison, Dana Goldberg en Matt Thunell voor Skydance.