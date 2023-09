Prime Video heeft heel wat te bieden in september

Gebaseerd op de bestverkochte fantastiereeks van Robert Jordan, 'The Wheel of Time', ontdekt Rand al'Thor (gespeeld door de Nederlandse Josha Stradowski, bekend van 'Gran Turismo') dat hij de Dragon Reborn is - een gevaarlijk figuur uit de geschiedenis die voorbestemd is om de wereld te redden... of te vernietigen.

Terwijl hij worstelt met zijn groeiende krachten en toenemende waanzin, moet een leger van krachtige vrouwen hem beschermen tegen de Dark One.

THE WHEEL OF TIME S2

1 SEPTEMBER

Hoewel Rand dacht dat hij de Dark One had vernietigd, is het kwaad nog steeds in de wereld aanwezig. In het tweede seizoen krijgen de vijf jonge vrienden van de Two Rivers te maken met nieuwe dreigingen.

Moiraine Damodred die hen eerder heeft gevonden en begeleid, staat nu machteloos. Dus moeten ze op zoek naar andere bronnen van kracht. In elkaar of in zichzelf. In het Licht... of in het Duister.

DE CLUB

7 SEPTEMBER

Daar zitten ze dan, beschaamd voor zich uit te staren in de kille wachtkamer van de IVF-kliniek. Bert en Kirstie, Ziggy en Charlie, en Ellen en Ellen. Drie stellen die nooit gedacht hadden dat ze terecht zouden komen bij de afstandelijk academische en wat vreemde fertiliteitsarts Eva Deseure. Een kindje krijgen zou makkelijk moeten zijn, toch?

Ze hadden ook nooit verwacht dat ze een hechte vriendschap zouden sluiten met elkaar. Maar toch gebeurt het. Omdat ze elkaar begrijpen en samen vluchten voor de vaak botte en onverschillige buitenwereld die hen helemaal niet snapt. Zo worden de drie stellen ‘De club waar ze eigenlijk nooit bij wilden horen’. Maar hoe goed kennen ze elkaar eigenlijk? Zijn ze echt vrienden of vluchten ze gewoon van de bittere realiteit? Overleeft hun vriendschap én hun relatie de beproeving die IVF is?

JOHN WICK: THE CONTINENTAL

22 SEPTEMBER

De driedelige serie duikt in de ontstaansgeschiedenis van het iconische hotel voor huurmoordenaars dat centraal staat in het John Wick universum. Door de ogen van een jonge Winston Scott voert de serie terug naar het grimmige New York van de jaren '70, waar hij geconfronteerd wordt met het verleden. Hij trekt een spoor van vernietiging door de mysterieuze onderwereld van het hotel, vastbesloten om het te veroveren en uiteindelijk de macht te grijpen.

GEN V

29 SEPTEMBER

In 'Gen V' volgen we de eerste generatie superhelden die bewust zijn van het feit dat ze superkrachten hebben verworven dankzij het middel 'Compound V', dat bij hen is geïnjecteerd. De jonge superhelden gaan op de universiteit de strijd aan om zich fysiek en moreel van elkaar te onderscheiden. Al snel beseffen ze dat ambitie vraagt om opofferingen en dat er een dunne lijn zit tussen goed en kwaad. Als de duistere geheimen van de universiteit boven water komen, moeten de studenten bepalen wat voor soort helden ze willen zijn…

Overige releases op Prime Video

'Elvis' - 2 september

'Tschugger' S1 - 5 september

'Sitting in Bars with Cake' - 8 september

'All Or Nothing: The German National Team in Qatar' - 8 september

'FC Barcelona: A New Era' - 9 september

'The Resort' S1 - 12 september

'Wilderness' - 15 september

'Below Deck' S1-4 - 15 september