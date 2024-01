Prime Video dropt explosieve 'Mr. & Mrs. Smith' trailer

Prime Video heeft de trailer voor de nieuwe serie 'Mr. & Mrs. Smith' vrijgegeven. Alle acht afleveringen zijn vanaf 2 februari 2024 exclusief op Prime Video te zien in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd.

Donald Glover (bekend van 'Swarm' en 'Atlanta') en Francesca Sloane (bekend van 'Atlanta' en 'Fargo'), die samenwerken als co-creators en executive producers, brengen een nieuwe versie van de film uit 2005. In deze serie vertolkt Glover de rol van John Smith, terwijl Maya Erskine (bekend van 'PEN15') in de huid kruipt van Jane Smith.

Maak kennis met de Smiths: John en Jane, twee volslagen onbekenden, die hun eigen identiteit hebben opgegeven en tot elkaar veroordeeld zijn. Gekoppeld door een mysterieus agentschap moeten zij als huwelijkspartners door het leven om hun werk als spionnen te kunnen uitvoeren. In iedere aflevering gaan ze op een nieuwe missie en worden daarbij continu geconfronteerd met de diverse uitdagingen in hun relatie. Wanneer de eerste scheurtjes ontstaan, moeten ze vechten om bij elkaar te blijven. Want in dit huwelijk is scheiden geen optie.