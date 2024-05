Netflix kondigt start van productie 'WEDNESDAY' seizoen 2 aan

Netflix kondigt de start van de productie van het langverwachte tweede seizoen van 'Wednesday' aan. De opnames zijn begonnen in Ierland. Dit seizoen verwelkomt de serie ook meerdere nieuwe castleden.

Fan-favoriet Thing leverde de nieuwe scripts af bij de castleden op de set en speelt bovendien een centrale rol in het nieuwe TikTok-kanaal dat Netflix heeft gelanceerd, genaamd "Thing Tok". Dit kanaal is volledig gewijd aan 'Wednesday' vanuit Thing’s unieke perspectief.

Het eerste seizoen van 'Wednesday' brak alle records en werd zo een van de meest succesvolle series op Netflix ooit. Zo staat de serie op de tweede plaats van de meest populaire tv-series met 1,237 miljard kijkuren in de eerste 28 dagen.

Terugkerende cast: Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez en Luyanda Unati Lewis-Nyawo

Nieuwe castleden: Steve Buscemi ('The Big Lebowski', 'Boardwalk Empire'), Billie Piper ('Scoop', 'I Hate Suzie'), Evie Templeton ('Return to Silent Hill', 'Lord of Misrule'), Owen Painter ('Tiny Beautiful Things', 'The Handmaid’s Tale') en Noah Taylor ('Law & Order: Organized Crime', 'Park Avenue')

Nieuwe gaststerren: Christopher Lloyd ('Addams Family', 'Back to the Future'), Joanna Lumley ('Fool Me Once', 'Absolutely Fabulous'), Thandiwe Newton ('Westworld, Crash'), Frances O’Connor ('The Missing', 'The Twelve'), Haley Joel Osment ('The Kominsky Method', 'Somebody I Used to Know'), Heather Matarazzo ('The Princess Diaries', 'Scream') en Joonas Suotamo.

Regisseur en uitvoerend producent: Tim Burton ('Beetlejuice', 'Edward Scissorhands')