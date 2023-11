Netflix keert terug met de nieuwe 'Chicken Run: Dawn of the Nugget'

Netflix deelt de trailer van 'Chicken Run: Dawn of the Nugget', het langverwachte vervolg op de meest succesvolle stop-motion geanimeerde film aller tijden.

Deze film is opnieuw afkomstig van studio Aardman ('Creature Comforts', 'Wallace & Gromit' en 'Shaun the Sheep'). Ditmaal onder regie van BAFTA en Academy Award® genomineerde regisseur Sam Fell ('ParaNorman' en 'Flushed Away').

'Over Chicken Run: Dawn of the Nugget'

In het langverwachte vervolg van 'Chicken Run' heeft Ginger, die van Tweedy’s boerderij heeft weten te ontsnappen, eindelijk een perfect toevluchtsoord gevonden voor haar en de hele kudde: een vredig eiland, ver weg van de gevaren van de mensenwereld. Samen met haar metgezel Rocky wordt ze ouder van een meisje genaamd Molly, waarmee haar geluk compleet lijkt. Maar terug op het vasteland staat het hele kippenras voor een nieuwe en vreselijke dreiging. Voor Ginger en haar team betekent dit dat ze, ondanks dat hun gewonnen vrijheid op het spel staat, deze keer moeten inbreken!

Regisseur: Sam Fell

Producenten: Steve Pegram, p.g.a. en Leyla Hobart, p.g.a.

Scenaristen: Karey Kirkpatrick & John O'Farrell en Rachel Tunnard

Verhaal: Karey Kirkpatrick & John O'Farrell

Bewerking: Stephen Perkins BFE

Muziek: Harry Gregson-Williams

Uitvoerende producenten: Peter Lord, Nick Park, Carla Shelley, Sam Fell, Paul Kewley, Karey Kirkpatrick

Cast: Thandiwe Newton (Ginger), Zachary Levi (Rocky), Bella Ramsey (Molly), Imelda Staunton (Bunty), Lynn Ferguson (Mac), David Bradley (Fowler), Jane Horrocks (Babs), Romesh Ranganathan (Nick), Daniel Mays (Fetcher), Josie Sedgwick-Davies (Frizzle), Peter Serafinowicz (Reginald Smith), Nick Mohammed (Dr Fry) en Miranda Richardson (Mrs Tweedy)

'Chicken Run: Dawn of the Nugget' is vanaf 15 december wereldwijd te zien op Netflix.