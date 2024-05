Gloednieuwe documentairefilm 'The Beach Boys' op Disney+

'The Beach Boys' viert de legendarische band die een revolutie teweegbracht in de popmuziek, en het iconische, harmonieuze geluid dat ze creŽerden dat de Californische droom verpersoonlijkte, en vele generaties fans blijft boeien.

De documentaire schetst een beeld van de band vanaf het nederige familiebegin en bevat nooit eerder vertoond beeldmateriaal en gloednieuwe interviews met The Beach Boys' Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks, Bruce Johnston, plus andere grootheden uit de muziekwereld, waaronder Lindsey Buckingham, Janelle Monáe, Ryan Tedder en Don Was.

Kijkers horen ook van de groep's Carl en Dennis Wilson in hun eigen woorden, plus een nieuw interview met Blondie Chaplin en audio van Ricky Fataar. 'The Beach Boys', een productie van Kennedy/Marshall en White Horse Pictures, is geregisseerd door Frank Marshall en Thom Zimny en geschreven door Mark Monroe. De film is geproduceerd door Frank Marshall, Irving Azoff, Nicholas Ferrall, Jeanne Elfant Festa, Aly Parker, met Nigel Sinclair, Mark Monroe, Tony Rosenthal, Cassidy Hartmann, Glen Zipper, Thom Zimny, Beth Collins, Jimmy Edwards, Susan Genco, Marc Cimino, Jody Gerson, Bruce Resnikoff en Ben J. Murphy als uitvoerende producenten.