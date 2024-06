Verdachten voetbalrellen Utrecht in 'Opsporing Verzocht'

Op 26 mei werd bij de voetbalrellen tijdens en na de wedstrijd FC Utrecht - Go Ahead Eagles extreem geweld gebruikt door een relatief kleine groep; er vielen ook gewonden.

Politie en OM maken in 'Opsporing Verzocht' nog niet eerder vertoonde beelden van dat geweld openbaar en tonen meerdere zeer herkenbare verdachten.

Laatst bekende beelden slachtoffer (38) Leiden

Afgelopen donderdag werd een dode man gevonden in een appartement aan de Korte Langestraat in Leiden. Het bleek de bewoner, een 38-jarige man, die door een misdrijf om het leven is gekomen. Een woordvoerder van de politie geeft vanavond de laatste stand van zaken in het onderzoek. Sowieso worden de laatst bekende beelden van het slachtoffer getoond, om zo belangrijke getuigen te vinden.

Aanrander volgt vrouw in Beverwijk

Een medewerkster van een ziekenhuis in Beverwijk blijkt in de nacht van 10 op 11 november na haar dienst gevolgd te zijn door een aanrander. Toen de vrouw in haar auto stapte, kwam hij op haar liggen. De vrouw werd gelukkig op tijd dankzij een collega ontzet. In de uitzending details en beelden van de verdachte.

Barendrecht: overvallers vermoedelijk op verkeerd adres

Een gezin met vier kinderen aan de Alblas in Barendrecht is in de nacht van 17 op 18 maart overvallen door vier gewapende mannen. Die wilden geld en goud, terwijl het gezin niet vermogend is. Mogelijk was de overval op dit adres een vergissing. Vanavond beelden van de overvallers en meer informatie over hun vluchtauto.

Vrouw reageert op agressieve man en wordt zelf slachtoffer van mishandeling

In de uitzending ook een interview met de jonge vrouw die eind oktober een agressieve man aansprak op zijn gedrag naar zijn vriendin. Daarop richtte de man zijn agressie op háár. Kijkers kunnen zien hoe de man haar eerst bespuugt en daarna op de grond smijt.

Naast nog meer actuele politie-oproepen ook een terugkoppeling rond het grote internationale onderzoek naar de Servische bende die verantwoordelijk is voor miljoenenroof op de TEFAF in juni 2022. Vorige week werden voor het eerst beelden getoond van de hele roof en de vlucht van de daders in het MECC-gebouw in Maastricht. Hoeveel en wat voor tips hebben kijkers al doorgegeven?

'Opsporing Verzocht', dinsdag 11 juni om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.