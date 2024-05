Ex-bunny Holly Madison komt met nieuw seizoen 'The Playboy Murders'

Na het eerste seizoen van 'The Playboy Murders' zijn lang niet alle schokkende zaken verteld rondom de vrouwen die zich letterlijk blootgaven voor het roemruchte magazine.

In een nieuwe serie worden zeven nieuwe mysteries onthuld over playmates wier leven een dramatische wending kreeg nadat ze voorop het blad hadden gestaan. Is dit de ‘Playboy curse’?

Dorothy Stratten

De nieuwe serie begint met het schokkende verhaal van Dorothy Stratten, een van de eerste Playboy Playmates die op het punt stond door te breken als wereldberoemde superster, maar in 1980 dood werd gevonden in haar appartement in Los Angeles – slechts 20 jaar. Haar trieste verhaal wordt verteld door een goede vriend die haar dode lichaam vond en voormalige bewoners van de beruchte Playboy Mansion, onder wie een voormalige gastvrouw, een butler en een Playmate of the Month.

De volgende Marilyn Monroe

Ze vertellen hoe de innemende en beeldschone Dorothy vanuit Vancouver terechtkwam in de schijnwerpers van Playboy en in korte tijd uitgroeide tot de protegé van Playboy-oprichter Hugh Hefner. Ze had deze bliksemcarrière te danken aan haar vriendje Paul Snider die haar potentie zag en met haar meereisde naar Los Angeles waar de twee ook trouwden. Dat was vlak voordat Dorothy de kans kreeg voor een grote filmrol waarvoor ze naar New York moest.

Het werd een groot succes en volgens voormalig Playmate Jeane Keough had ze alles in zich om de volgende Marilyn Monroe te worden. Terwijl haar ster rees en ze ondertussen een iets te intieme omgang kreeg met haar regisseur, bleef echtgenoot Snider jaloers achter in hun woning in LA. Toen ze elkaar daar ontmoetten om hun toekomst te bespreken, liep het dramatisch uit de hand…

Voormalig gastvrouw van de Playboy Mansion Stella Tetenbaum, noemt het de ‘Playboy curse’: 'Op het moment dat je geassocieerd wordt met die wereld, lopen de zaken vreselijk verkeerd af.'

Andere zaken die vreselijk verkeerd afliepen en besproken worden in 'The Playboy Murders':

Sandy Bentley – Werd met haar tweelingzus beroemd als 'The Bentley Twins' die een liefdesrelatie hadden met Hugh Hefner. Totdat Sandy in een duistere wereld terechtkwam.

Laurie Bambenek – Ex-politieagent wordt bunny en veroordeeld voor de moord op de ex-vrouw van haar echtgenoot. Om vervolgens uit de gevangenis te ontsnappen.

Victoria Vetri – Nadat haar vriendin Sharon Tate door de sekte van Charles Manson was vermoord, sloeg ze haar eigen gewelddadige moorddadige pad in.

Paula Sladewksi – Aspirant-model wier leven een chaotische en dodelijke wending kreeg na een optreden in een Playboy-video

Melonie Haller – Jonge actrice en Playboy-model met een bijna-doodervaring die haar ertoe aanzette om de seksueel gewelddadige cultuur onder de rijken en machtigen bloot te leggen.

Jill Ann Spaulding – Playboy-model dat een boek schreef over de duistere geheimen van Playboy, voordat ze verwikkeld raakte in een vreemde – en uiteindelijk dodelijke – liefdesdriehoek.

'The Playboy Murders' is vanaf vrijdag 10 mei om 21.00 uur te zien bij ID en op discovery+.