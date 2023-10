Eddie Murphy bezorgt het ultieme kerstgevoel met de eerste beelden van 'Candy Cane Lane'

Prime Video onthulde de teaser trailer en de eerste stills van de film 'Candy Cane Lane', met Eddie Murphy in de hoofdrol. De kerstkomedie is vanaf 1 december 2023 wereldwijd beschikbaar op Prime Video.

In 'Candy Cane Lane' is Chris, gespeeld door Eddie Murphy, vastbesloten om dit jaar de wedstrijd van het ‘best versierde’ huis in zijn buurt te winnen. Wanneer Chris per ongeluk een deal sluit met Pepper, een ondeugende elf gespeeld door Jillian Bell, om zijn kansen op de winst te vergroten, wekt zij met een magische spreuk het bekende Amerikaanse kerstliedje ‘12 Days of Christmas’ tot leven en veroorzaakt complete chaos in de hele stad. Met het risico de feestdagen voor zijn familie te verpesten, moeten Chris zijn vrouw Carol (Tracee Ellis Ross) en hun drie kinderen in een race tegen de klok proberen om Pepper’s betovering te verbreken, magische wezens te verslaan en Kerstmis voor iedereen te redden voor het te laat is…

Regie door Reginald Hudlin

Geschreven door Kelly Younger

Geproduceerd door Brian Grazer, Eddie Murphy, Karen Lunder, Charisse Hewitt-Webster

Uitvoerend producent Doug Merrifield

Met in de hoofdrollen Eddie Murphy, Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Thaddeus J. Mixson, Ken Marino, Nick Offerman, Robin Thede, Chris Redd, Genneya Walton, Madison Thomas, D.C. Young Fly, Riki Lindhome, Anjelah Johnson-Reyes, Lombardo Boyar, Danielle Pinnock, Timothy Simons, Stephen Tobolowsky.