De Simpsons vieren moederdag in de nieuwe kortfilm 'May the 12th Be With You' op Disney+

Disney+ heeft aangekondigd dat 'May the 12th Be With You', een nieuwe kortfilm van 'The Simpsons', op 10 mei exclusief op Disney+ in première gaat. In de nieuwe kortfilm is het Moederdag en sluit Marge Simpson zich aan bij de moeders van Disney+ voor een speciaal uitje dat uitmondt in een episch galactisch avontuur vol helden, schurken en een verrassende oude vriend.

'May the 12th Be With You' is de nieuwste in een reeks kortfilms van "The Simpsons" die exclusief zijn gemaakt voor Disney+. De eerder uitgebrachte kortfilms 'Maggie Simpson in 'Rogue Not Quite One'' (Webby-winnaar 2024), 'The Simpsons ontmoeten de Bocellis in 'Feliz Navidad'', 'Welcome to the Club', 'When Billie Met Lisa' (Emmy®-genomineerd), 'Maggie Simpson in 'The Force Awakens from Its Nap'' (Emmy®-genomineerd), 'The Good, The Bart, and The Loki' en 'The Simpsons in Plusaversary' zijn momenteel beschikbaar op Disney+. Al deze shorts en meer zijn te vinden in de 'The Simpsons'-collectie op de streamingdienst.