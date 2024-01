Zondag in 'VPRO Tegenlicht': Planeetkoelers

Zijn er noodoplossingen om de opwarming van de aarde te verminderen? En welke risico's brengen die met zich mee? 'VPRO Tegenlicht' spreekt wetenschappers en start-up ondernemers die met innovatieve technologieŽn proberen de aarde af te koelen.

Regisseur Stephane Kaas reist af naar de Amerikaanse westkust, de poolcirkel en de Noordzee, en verkent de wereld van climate engineering.

Wie beslist voor welke technieken we kiezen om te proberen de planeet te koelen? Van het opspuiten van poolijs tot het oplaten van ballonnen zwaveldioxide dat het zonlicht een beetje zou kunnen dimmen... De één vindt dat we het tot de bodem uit moeten zoeken, de ander wil het verbieden, en weer een ander is al op eigen houtje begonnen. Hoeveel tijd hebben we nog? En wat hebben we aan een tech-fix als we de natuur niet eerst grootschalig herstellen?

Stephane Kaas spreekt met Silicon Valley-ondernemers, klimaatcowboys die het heft in eigen hand nemen en wetenschappers die pleiten voor een moratorium. Verder onderzoekt hij wat de olie-industrie te zoeken heeft in de CO2-afvang en is hij bij de Sami die delen hoe klimaatverandering een bedreiging vormt voor hun leefwijze boven de poolcirkel. Hoog tijd voor een maatschappelijk debat.

Met onder andere: Vesta Earth (San Francisco), SCoPEx (David Keith, Chicago), Asa Larsson Blind (Sami, Lapland), Arctic Reflections (Delft), Doggerland (Emilie Reuchlin & Thomas Rammelt) en Claudia Wieners & Jeroen Oomen (Universiteit Utrecht)

'VPRO Tegenlicht: Planeetkoelers', zondag 7 januari om 22.05 uur bij de VPRO op NPO 2 en vanaf zondagochtend 7 januari online op vpro.nl/tegenlicht en NPO Start.