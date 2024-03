'Zembla' gaat zondag over het hoofdpijndossier

Foto: © BNNVARA 2024

Jaarlijks worden miljoenen pekingeenden geslacht bij de eendenslachterij in Ermelo, een slachterij die onderdeel is van een 'hoofdpijndossier' van de Gelderse gemeente: stankoverlast, gesteggel over vergunningen en eenden die nodeloos lijden tijdens het slachtproces.

Dierenwelzijnorganisaties houden ook eendenhouderijen in de gaten. Ook daar wordt niet tegemoetgekomen aan de natuurlijke behoeften van eenden. Van oudsher zijn er vooral eendenhouderijen in Gelderland, gedeeltelijk langs de Veluwe. Wat betekent de uitstoot van ammoniak door de eenden voor het stikstofbeleid van de provincie?

'Zembla', zondag 10 maart om 22.08 uur bij BNNVARA op NPO 2.