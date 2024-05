Vrijdag in 'Meldpunt': digitaal gegijzeld door computerhulp

Een IT-ondernemer die zijn klanten assisteert bij computerproblemen blijkt abonnementen voor internetdiensten op zijn eigen naam te zetten. Als klanten van zijn diensten af willen, weigert hij hieraan mee te werken en dwingt hij klanten om door te gaan met de betalingen.

Hoe ver mag een ondernemer gaan? Het is vrijdag te zien in 'Meldpunt'.

Op 29 september 2023 liet 'Meldpunt' zien dat op de redactie een reeks van klachten was binnengekomen over het IT-bedrijf FreshIT uit Amstelveen, dat ook opereert onder de naam DevlinIT. Na die uitzendingen volgden er meer meldingen over deze ondernemer.

De ondernemer stuurt geen contracten op, zegt zonder toestemming tv- en internetabonnementen op en zet internetdiensten van zijn klanten op de naam van zijn bedrijf in plaats van op naam van de consument. Ook zijn er meldingen over ongewilde automatische incasso’s. Wie de samenwerking wil stopzetten, komt moeilijk van hem af en wordt onder druk gezet om te betalen. Hoe ver mag een internetondernemer gaan? Elles de Bruin bespreekt dit met advocaat Martha Visser en met Gerard Spierenburg van de Consumentenbond.

En verder een grote ergernis onder consumenten: een chatbot bij een helpdesk. Truus de Jong uit Loerbeek had bij TomTom een navigatieapparaat besteld maar was ontevreden over haar aankoop en wilde die retourneren. Maar in de doos zat geen retourlabel. Via de site van TomTom komt ze in contact met de chatbot helpdesk, een digitale hulpverlener. Maar in plaats van een helder antwoord te krijgen belandt ze van de regen in de drup. Uit onderzoek blijkt dat van alle vragen die aan chatbots worden gesteld, slechts acht procent goed wordt beantwoord. Waarom gaat het zo vaak mis en hoe kan het beter? Elles de Bruin bespreekt dit met Florian Kunneman, expert op het gebied van taal en computers.

'Meldpunt', vrijdag 10 mei om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.