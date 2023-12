'VPRO Wintergasten' is terug met eerste gast Noreena Hertz

Janine Abbring gaat in gesprek met de vier gasten aan de hand van film- en televisiefragmenten die belangrijk waren in hun leven of iets vertellen over deze tijd.

Abbring: 'Mijn gasten komen uit alle windstreken en zijn grensverleggend in hun werk en in hun denken. Ze schuwen het activisme en de controverse niet. Of het nou gaat over de onderschatting van Vladimir Poetin, radicale gedragsverandering om het klimaat te redden, populisme of over de manier waarop je muziek naar je hand kunt zetten om je verhaal te vertellen.'



Noreena Hertz

Econoom Noreena Hertz (Londen, 1967) laat onder meer fragmenten zien uit 'The Hunger Games', uit een speech van Donald Trump en 'The Zone of Interest', de nieuwe film van Jonathan Glaser die in februari uitkomt. Janine Abbring spreekt met Hertz over de wereldwijde eenzaamheidscrisis, populisme en het feminisme dat ze meekreeg van haar moeder, die overleed toen ze twintig was.

Noreena Hertz is hoogleraar Economie aan het University College in Londen en schrijver van verschillende kritische boeken over globalisering die in 22 landen werden vertaald. In haar laatste boek De eenzame eeuw beschrijft ze de wereldwijde eenzaamheidscrisis, die door de pandemie alleen nog maar is versterkt. 'Eenzaamheid is niet alleen een psychologische ervaring', schrijft Hertz. 'Het gaat ook over het gebrek aan verbinding op de werkvloer, gebrekkige contacten in de publieke ruimte en de onmacht van de burger ten opzichte van de politiek.'

Hertz groeide op in Londen als kind van Joodse immigranten. Ze studeerde filosofie en economie en ging als twintiger voor de Wereldbank naar Rusland, vlak na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Het was haar taak om te helpen bij het proces van privatiseren van staatsfabrieken. Daarna beschreef ze in haar proefschrift hoe de overgang naar een neoliberale markteconomie Rusland in de toekomst zou schaden. In de jaren negentig was ze als econoom betrokken bij vredesbesprekingen in het Midden-Oosten. Sindsdien werkt ze als strategisch adviseur voor bedrijven en overheden op het gebied van economie, geopolitiek, duurzaamheid en kunstmatige intelligentie. Ze rekent zowel Mattel en Warner als verschillende overheden tot haar klantenkring.

'VPRO Wintergasten', maandag 1 januari om 21.45 uur bij de VPRO op NPO 2.