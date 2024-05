'Volle Zalen' met Gerard van Maasakkers

Reportageprogramma dat toneel-, dans- en muziekvoorstellingen op een eigenzinnige manier belicht. Rondlopend in de coulissen, dicht op de huid van de makers, opent Cornald Maas deuren die meestal gesloten blijven.

Zanger en tekstschrijver Gerard van Maasakkers viert zijn 75e verjaardag en toert met het jubileumprogramma In de Gloria langs de theaters. Van Maasakkers won twee keer de Annie MG Schmidtprijs voor het beste Nederlandstalige theaterlied. Zijn teksten, gezongen in Brabants dialect, zijn persoonlijk en ontroerend. Zo bezingt hij de vroege dood van zijn zusje Marijke en over zijn homoseksualiteit. Van Maasakkers ontvangt Cornald Maas in de Belgische stad Gent, de stad waar de zanger samen met partner Frank negen jaar geleden is neergestreken. Hoe inspirerend is het leven in België voor Van Maasakkers?

