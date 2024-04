'Tijl in het Voetspoor van Richard Wagner' is in het mekka van de opera

Tijl Beckand reist door het leven en werk van de beroemde 19e eeuwse componist Richard Wagner. Hij vertelt Wagners bijzondere levensverhaal, hoe hij een belangrijk vernieuwer was van de muziek in zijn tijd en hoe zijn muziek invloed heeft gehad op het ontstaan van de filmmuziek.

Tijl is in het Mekka van de opera, in het Duitse Bayreuth. In Wagner zijn eigen operahuis. Hij is hier tijdens het jaarlijkse Bayreuther Festspiele, een festival waar een maand lang elke avond een opera van Richard Wagner klinkt. Fans van over de hele wereld komen hier naartoe. Tijl ontmoet de fans en gaat ook zelf naar de opera. Ook reist hij naar Venetië, de plek waar Wagner sterft. Tijl maakt de balans op, want na zijn overlijden stopt het verhaal Richard Wagner niet.

'Tijl in het Voetspoor van Richard Wagner', woensdag 10 april om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.