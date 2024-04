'Radar' maandag over elektrische cv-ketels en groene-aanslagverwijderaars

Foto: AVROTROS © Elvin Boer 2023

Elektrische cv-ketels zijn makkelijker te installeren en goedkoper in aanschaf. Wat bij verkoop niet gezegd wordt, is dat het verboden is deze apparaten als hoofdverwarming te installeren.

De ketel gaat zo inefficiënt met stroom om dat het kan zorgen voor torenhoge energierekeningen. Hoe kan het dat deze apparaten toch verkocht worden, terwijl dat eigenlijk niet mag? 'Radar' zoekt het uit.

De temperaturen stijgen dus grijpen we massaal naar groene-aanslagverwijderaars om de tuin lenteklaar te maken. Het zijn vaak effectieve middeltjes maar huisdieren zijn er een stuk minder blij mee. Er zit een bijtende stof in die - vooral bij katten - voor brandwonden kan zorgen. Om te voorkomen dat hun huisdieren vergiftigd worden, moeten fabrikanten sinds 2018 een waarschuwing op het etiket plaatsen. Gebeurt dat ook? 'Radar', maandag 8 april om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.