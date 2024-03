Paramount kanalen vieren het begin van de lente met vrolijke programma's in april

Nick Jr., Nickelodeon, MTV, Comedy Central en Paramount Network hebben zin in de lente en bereiden zich erop voor met een vrolijke programmering.

Nick Jr. heeft voor de jongste van het gezin een gloednieuw seizoen 'DORA' in petto dat op maandag 15 april in première gaat om 18.30 uur. Ook is 'Tiny Explorers Stunt' vanaf maandag 1 april, voor twee weken lang iedere schooldag om 18.30 uur te zien.

In april kun je op Nickelodeon blijven genieten van de meest populaire shows! Je bekijkt de nieuwe afleveringen van 'Young Dylan' vanaf maandag 1 april, elke schooldag om 20.15 uur. Vanaf 15 april zie je nieuwe afleveringen van 'Monster High' iedere schooldag om 16.00 uur.

Ook is weer tijd voor de hit-show 'Ex on the Beach: Double Dutch All Stars', dat exclusief in première gaat bij MTV vanaf zondag 7 april om 22.00 uur. Het aansluitende voorprogramma 'Inpakken Met All Stars', gepresenteerd door Koen Pieter van Dijk, ging op zondag 10 maart om 16.00 uur exclusief in première op het YouTube-kanaal van MTV Nederland.

Comedy Central presenteert alweer het laatste seizoen van 'Young Sheldon' vanaf maandag 1 april met iedere maandag een exclusieve vertoning van een gloednieuwe aflevering om 20.30 uur. Ook kun je vanaf deze dag genieten van de nieuwe afleveringen van de hilarische sitcom 'Abbott Elementary', te zien iedere maandag om 21.00 uur.

Paramount Network viert 20 april met hun 4/20 ZATERDAG waar je kan genieten van al je favoriete 4/20 films vanaf 18.30 uur.

Nickelodeon & Nick Jr.

Nick Jr.

Voor de jongste thuis staat Nick Jr. weer klaar om hun dagen te vullen met plezier, waaronder met een gloednieuw seizoen van 'DORA'! Hier keren Dora, Boots, Kaart, Rugzak en de rest van hun vrienden terug met een nieuwe look. Het magische regenwoud van 'DORA' is opnieuw gecreëerd in een gloednieuwe animatiestijl. Volg ieders favoriete ontdekkingsreizigster terwijl zij en haar vrienden nieuwe avonturen beleven, problemen oplossen, in een nieuwe taal zinnen leren en natuurlijk hun stiekeme vossen vijand, Zwieber, afweren. De gloednieuwe afleveringen van 'Dora' zijn te zien vanaf maandag 15 april, iedere schooldag om 18.30 uur.

Daarvoor is er ook weer een nieuwe stunt genaamd 'Tiny Explorers Stunt', te zien voor twee weken vanaf maandag 1 april iedere schooldag om 18.30 uur. Hierin zie je de meest nieuwsgierige wereldverkenners uit Nick Jr.'s meest geliefde series: 'Paw Patrol', 'Rubble en Crew', 'Baby Shark's Grote Show', 'Blaze en de Monster Machines'. Ook kun je genieten van een zeer speciale sneak peek in van de nieuwste show: 'Dora' op vrijdag 5 april en 12 april om 19.15 uur.

Nickelodeon

Maak je klaar voor een nieuwe maand met Nickelodeon! Het is weer tijd voor chaos met de nieuwe afleveringen van 'Young Dylan'. De oma van Dylan besluit haar kleinzoon voor onbepaalde tijd naar de familie van zijn schatrijke vader te sturen. Het huishouden van de familie Wilson staat daarna al snel op zijn kop als de levensstijlen van de aspirant-hiphopster en zijn neven en nichten botsen. Je ziet de nieuwe afleveringen vanaf maandag 1 april iedere schooldag om 20.15 uur.

Ook is het tijd om te griezelen met nieuwe afleveringen van 'Monster High': vanaf maandag 15 april zie je hoe Clawdeen Wolf aankomt op Monster High met een duister geheim. Met de hulp van haar vrienden Draculaura en Frankie Stein kan ze haar ware monsterhart omarmen en de school redden van totale vernietiging, iedere schooldag om 16.00 uur.

MTV

In april keert 'Ex on the Beach: Double Dutch All Stars' terug op MTV! Fans mogen dit gloednieuwe seizoen niet missen! In dit seizoen van 'Ex on the Beach: All Stars' zijn acht bekende, sexy singles uit Nederland en België afgereisd naar het prachtige Colombia waar ze in de nieuwe villa kunnen genieten van alle luxe, zon en lust, tot de Tablet of Terror weer toeslaat! Dit zorgt uiteraard weer voor onverwachte wendingen, verrassingen en een leger van exen staat te wachten om de vakantie van de singles tot een hel te maken. Kijk op zondag 7 april om 22.00 uur de exclusieve première van deze fan-favoriet op MTV.

Daarnaast zie je het aansluitende voorprogramma 'Inpakken met All Stars', gepresenteerd door Koen Pieter van Dijk. Iedere week gaat Koen Pieter van Dijk op bezoek bij twee castleden uit het gloednieuwe seizoen om te ontdekken hoe ze zich voorbereiden op hun reis, de ervaring, het aankomende drama en wat ze moeten inpakken voor het nieuwe seizoen 'Ex on the Beach: Double Dutch All Stars'. 'Inpakken Met All Stars' ging op zondag 10 maart om 16.00 uur exclusief in première op het YouTube-kanaal van MTV Nederland.

Comedy Central

In april kun je bij Comedy Central genieten van alweer het laatste seizoen van de hartverwarmende serie 'Young Sheldon' waar je iedere maandag een exclusieve première van een nieuwe aflevering ziet om 20.30 uur vanaf maandag 1 april. In 'Young Sheldon' neem je een kijkje in het leven van de jonge Sheldon Cooper, waarin hij opgroeit in Oost-Texas: de plek waar kerk en voetbal het belangrijkst zijn en dat is niet altijd even makkelijk voor hem. Terwijl de kwetsbare, hoogbegaafde en enigszins naïeve Sheldon moet leren omgaan met de wereld, moet zijn normale gezin een manier vinden om met hem om te gaan.

Hiernaast zie je ook nieuwe afleveringen van de hilarische sitcom 'Abbott Elementary'. De komedieserie gaat over een groep toegewijde leraren en een vergeetachtige directeur op een openbare school in Philadelphia. Op deze school zijn ze, ondanks de tegenslagen, vastbesloten om hun leerlingen te helpen slagen in het leven. Deze nieuwe afleveringen kun je iedere maandag om 21.00 uur vanaf maandag 1 april zien.

Paramount Network

Paramount Network heeft weer een iconische film dag samengesteld, met deze keer de '4/20 ZATERDAG'. Geniet op de welbekende dag van twee van je favoriete 4/20 vriendelijke films: 'Wayne’s World' om 18.30 uur en 'Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay' om 20.20 uur. Dat belooft een relaxte zaterdag 20 april te worden met Paramount Network.