'Nachtdieren' is deze week in Londen

Raven steekt de Noordzee over om op zoek te gaan naar nachtbrakers in het altijd rumoerige Londen. Raven loopt langs het kantoor van zakenman Julian en treft hem daar met monnik Gangri Karma Rinpoche aan; Julians leermeester, die hem 's nachts meditatieles geeft.

Een huis belegd met felgekleurde mozaïeksteentjes trekt Ravens aandacht in een grauwe woonwijk. Op straat ontmoet Raven Shalaka, die op weg is naar haar laatste comedy show van de nacht. Diep in de nacht treft Raven tussen de dronken Engelsen, vier nuchtere mannen: de Street Pastors. En in het vroege ochtendgloren komt Raven de melkwagen van 'Milkman Micky' tegen.

'Nachtdieren: Londen', zondag 17 maart om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.