'Home in a Heartbeat with Galey Alix' op HGTV

Doordeweeks werkt Galey Alix als executive op Wall Street, in het weekend is ze een selfmade woondesigner die beroemd werd toen ze haar eigen verbouwing deelde op Tiktok.

Haar aanpak is even simpel als bizar: het enige dat ze met de klanten bespreekt is het budget en daarna wil ze de sleutels en de creditcard en gaat ze los met haar ideeën. De catch is dat ze de renovatie ook echt letterlijk in een weekend uitvoert, al gaan daar dan wel weekenden van planning aan vooraf.

In de eerste aflevering van 'Home in a Heartbeat with Galey Alix' helpt ze Rachael en Jason McCarthy die een leefruimte hebben in de vorm van een L waar ze maar geen raad mee weten. Het staat nu vol met speeltoestellen, zoals een turnmat, een tafeltennistafel en een basketbalnet, maar echt leefbaar is het daardoor niet.

Galey geeft toe dat het haar moeilijkste ontwerp ooit is, maar toch start haar creatieve brein al met ratelen zodra ze het budget weet en de McCarthys de deur uit zijn. En daarbij weet ze de eigenaren ook nog te verrassen met iets waar ze geeneens om gevraagd hadden. Dat is Galey Alix, die altijd drie stappen sneller denkt dan haar klanten, net zoals ze op Wall Street gewend is om te doen. En daardoor haar klanten iets biedt waar ze helemaal enthousiast van worden – ook al wisten ze niet eens dat ze het wilden.

'Home in a Heartbeat with Galey Alix', vanaf zaterdag 16 maart om 21.30 uur op HGTV.